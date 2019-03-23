دخول أول قطار إلى تركيا يربطها مع الدول الأوروبية

بإحدى محاولات تركيا التواصل مع الدول الأوروبية، والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أطلقت أول قطار دولي من خط سكة حديد غبزة هالقالي الذي يربط بين شطري مدينة إسطنبول وذلك عقب افتتاحه يوم 12 آذار/ مارس الجاري من قبل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.

وذكر مراسل "الأناضول"، اليوم السبت، أن القطار الخاص التابع للخطوط الحديدية الأذرية والمصنوعة في سويسرا، دخل تركيا عبر معبر "كابي كُلا" في ولاية أدرنة الحدودية مع بلغاريا، يوم الخميس الفائت.

وسينقل القطار الخاص الذي سينقل الركاب بين العاصمتين أنقرة–باكو، خط هالقالي بالشطر الأوروبي وحتى غبزة بالشطر الآسيوي، وعقب ذلك توجه عبر شبكة سكة حديد إسطنبول – أنقرة لتصل إلى العاصمة.

وأضاف أن القطار سينطلق من أنقرة باتجاه باكو مرورا من العاصمة الجورجية، تبليسي، عبر الشبكات الواصلة بينها.

ويذكر أن طول السكك الحديدية في مدينة إسطنبول 233 كيلو مترا، بعد تفعيل سكة حديد غبزة – هالقالي.

وقال إردوغان خلال افتتاحه الخط إن "خط غبزة – هالقالي مكون من 43 محطة مع محطات خط ميترو مرمراي، العابر من قاع مضيق البوسفور، وهو على صلة مع باقي شبكات السكك الحديدية في إسطنبول، وهذا عامل مساهم في تخفيف الازدحام المروري في المدينة".

كما وأوضح إردوغان أن سكة حديد "غبزة – هالقالي" بإسطنبول، تعد جزءًا من طريق الحرير الواصل بين بكين ولندن.