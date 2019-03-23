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مغربية تحرق زوجها لمنعه من الزواج الثاني

تاريخ النشر: 23/03/2019 - 15:03

مغربية تحرق زوجها لمنعه من الزواج الثاني
(pixabay)
عرب ٤٨

نشرت تقارير صحفية في المغرب، أن امرأة في مدينة تطوان، التي تقع في شمالي المغرب، عاقبت زوجها بطريقة مرعبة بعدما أظهر نية للزواج من ثانية.

وذكرت التقارير، أن الزوجة سكبت الماء ساخن، تقارب حالته الغليان، على مناطق حساسة في جسم زوجها حين كان نائما، مساء الخميس.

وتم نقل الزوج إلى مشفى"سانية الرمل" في المدينة، وما زال راقدًا في قسم العناية المركزة من جراء إصابته بحروق من الدرجة الثانية.

في غضون ذلك، اعتقلت السلطات الأمنية المرأة التي كانت في حالة من الغضب الشديد بسبب نية التعدد لدى زوجها.

وبموجب مدونة الأسرة التي جرى إقرارها في المغرب سنة 2004، يفرض القانون في الدولة عدة قيود على تعدد الزوجات.

ولا يستطيع الرجل المغربي أن يتزوج من ثانية إلا بعد موافقة محكمة من قضاء الأسرة، ويتوجب على الزوج أن يقدم سببا يدفعه إلى التعدد فضلا عن تأكيد قدرته المالية على الإعالة.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#الزواج
#المغرب
#امرأة
#تعدد الزواج

من عرب 48

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