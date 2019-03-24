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دعم الفقراء بكل ما يملك.. وحصل على جائزة أفضل مدرس بالعالم

تاريخ النشر: 24/03/2019 - 17:53

دعم الفقراء بكل ما يملك.. وحصل على جائزة أفضل مدرس بالعالم
(من الموقع الإلكتروني للجائزة)
عرب ٤٨ / أ ب

حصل مدرس كيني من قرية نائية على جائزة أفضل معلم في العالم لعام 2019، والتي تبلغ قيمتها مليون دولار، لدوره في تعزيز التعليم لدى الطلاب حتى لو كان على نفقته الخاصة.

واعتاد مدرس العلوم، بيتر تابيتشي، على تقديم 80 في المئة من دخله لمساعدة الفقراء في قرية بواني النائية على الالتحاق بالمؤسسات التعليمية.

وتأتي المساعدات التي قدمها تابيتشي لأطفال الفقراء والأيتام، في إطار تحفيزه للطلاب على العلم.

وتم اختياره من بين ما يقارب 10 آلاف مرشح ومنح جائزة المعلم العالمية اليوم الأحد خلال حفل أقيم في دبي واستضافه الممثل هيو جاكمان.

وتابيتشي هو أول معلم أفريقي ورجل يفوز بالجائزة، التي تمنحها مؤسسة "فاركي" التي أسس مؤسسها شركة "جيمس إيديوكيشن" الربحية.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

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من عرب 48

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