تحرير يخت لمليادير روسي في أحد أكبر نزاعات الطلاق

أمرت محكمة في دبي بالإفراج عن يخت فاخر يخص مليارديرا روسيا يخوض واحدا من أكبر نزاعات الطلاق تكلفة في العالم لكن الإجراءات القضائية حول مصير اليخت ستستمر.

حررت محكمة في دبي يخت فاخر يخص ملياديرا روسيا، يخوض أحد أكبر نزاعات الطلاق تكلفة في التاريخ، لكن مصير اليخت سيستمر رهن الإجراءات القضائية.

وكانت المحكمة العليا في لندن أمرت في عام 2016 قطب النفط والغاز الروسي، فرهاد أحمدوف، بدفع نحو 40 بالمئة من ثروته لزوجته السابقة، تاتيانا احمدوفا، في واحدة من أكبر تسويات الطلاق تكلفة في تاريخ القضاء.

وأحجم أحمدوف عن دفع قيمة التسوية التي بلغت 453 مليون جنيه استرليني، ما يعادل 594 مليون دولار، وأصدرت المحكمة الانجليزية أمرا بتجميد أصول وممتلكات الملياردير الروسي تمت بموجبه مصادرة اليخت في دبي.

ويتألف اليخت ”لونا“، الذي تقدر كلفته بنحو 436 مليون دولار وبُني في الأصل للملياردير الروسي رومان إبراموفيتش قبل أن يشتريه أحمدوف في عام 2014، من تسعة طوابق على الأقل، وغرف تتسع لطاقم من 50 فردا، ومهبطين لطائرات الهليكوبتر، ومسبح ضخم.

وأظهرت وثائق اطلعت عليها "رويترز" أن محكمة استئناف دبي قضت يوم الأربعاء الماضي، بأن قرار محاكم أدنى درجة في دبي بمصادرة اليخت كان خاطئا وسمحت له بمغادرة الميناء.

لكن محامين يمثلون أحمدوفا وصفوا القرار بأنه ”إجرائي“ وقالوا إن القضية أحيلت إلى محكمة أخرى في دبي.

وقال المحامون في بيان "ستواصل أحمدوفا ببساطة مطالبها أمام المحاكم في دبي، وقد نجحت في الحصول على أوامر إضافية في المحكمة الإنجليزية أمس لضمان الحصول على لونا".

وعندما زار ،يوم أمس الخميس، فريق من "رويترز" اليخت ، الذي يرسو في ميناء راشد بدبي، رأوا مجموعة من العمال يقومون بأعمال صيانة إضافة إلى فريق أمني خاص يتولى حراسته.