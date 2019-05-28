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ألمانيا: حمامة "ملاك حارس" تحمي سائقا من مخالفة والشرطة تُعقّب

تاريخ النشر: 28/05/2019 - 22:24

ألمانيا: حمامة "ملاك حارس" تحمي سائقا من مخالفة والشرطة تُعقّب
"الملاك الحرس" أنقذ السائق من الغرامة (أ ب)
عرب ٤٨

تمكّن أحد السائقين في ألمانيا من الإفلات من عقوبةِ غرامةٍ قدرها 105 يورو، عن طريق مصادفة غريبة، تفاعلت الشرطة معها بشكل طريف، وفق ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.

وقالت الشرطة في ألمانيا إن "التدخل الإلهي" أنقذ سائقا مسرعا من الحصول على مخالفة، بعد أن حجبت حمامة الصورة عن كاميرا مرور في اللحظة المناسبة، مضيفةً: "يجب أن يكون لدى الروح القدس خطة(لمساعدة السائق)".

ومن الصورة، يظهر أنه في اللحظة التي التقط الرادار السائق يسير بسرعة 54 كيلومترا في الساعة، في منطقة يُسمح فيها بالسير بسرعة 30 كيلومترا، وحينما أومضت الكاميرا، حلقت الحمامة أمام السيارة، حيث أخفت وجه السائق بجناحيها، وبالتالي إخفاء الدليل الضروري على من كان خلف عجلة القيادة.

وقالت الشرطة "بفضل الملاك الحارس ذي الريش"، نجا السائق من دفع غرامة قدرها 105 يورو (117 دولارا) ولكن ينبغي أن يأخذ الأمر "كإشارة من أعلى" ليخفف من السرعة.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#ألمانيا
#القيادة بسرعة
#غرامة مالية
#مخالفات مرورية

من عرب 48

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