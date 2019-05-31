"ببجي موبايل" تطلق ميّزة نظام إدارة أوقات اللعب

تعتزم "ببجي موبايل" إطلاق نسخة تجريبية من نظام إدارة أوقات اللعب، لتشجيع اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط على الاستمتاع بتجربة متوازنة لممارسة لعبة "ببجي موبايل"، وذلك في إطار حرصها على دعم أسلوب حياة رقمي مستدام.

وسيتم تجربة النظام الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت ومصر والمملكة العربية السعودية والعراق وقطر، قبل أن يتم تعميمه في مختلف أنحاء المنطقة.

وتواصل "ببجي موبايل" تقييم متطلبات اللاعبين لتعديل وتحسين النظام بحسب الحاجة، ويشمل نظام إدارة أوقات اللعب رسائل تذكير وتحقق موجهة للاعبين بهدف ضمان استمتاعهم باللعبة بطريقة مستدامة ومتوازنة.

ويمكن النظام اللاعبين من التحكم في أسلوب حياتهم الرقمي أثناء ممارسة اللعبة على شبكة الإنترنت، ويحتاج جميع اللاعبين إلى تأكيد أعمارهم لتفعيل نظام إدارة أوقات اللعب عند الدخول إلى اللعبة لأول مرة.

وينبغي على اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً أن يحصلوا على استشارة قبل أن يتمكنوا من بدء اللعب.

وفي إطار التزامها بتشجيع أسلوب حياة رقمي مستدام، أوجدت ببجي موبايل نظام إشعار للاعبين الأصغر سناً بهدف مساعدتهم على مراقبة وإدارة الوقت الذي يمضونه في ممارسة اللعبة.

وفي حال بلغت فترة اللعب المتراكمة بين 4 إلى 6 ساعات، فإنه سيتم إشعار اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً بإجمالي الوقت الذي قضوه في ممارسة اللعبة.

أما إذا زاد وقت اللعب على 6 ساعات، فإن النظام يقوم بتعليق اللعب مؤقتاً، لتشجيع اللاعبين على أخذ فترة استراحة لا تقل عن 15 دقيقة كل ساعتين قبل متابعة اللعب.

وقال مدير عمليات ببجي موبايل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيرمان تشاو "نهدف إلى ضمان استمتاع اللاعبين باللعبة بطريقة متوازنة، وسيساعد نظام إدارة أوقات اللعب اللاعبين من مختلف الأعمار، وخاصةً اللاعبين الأصغر سناً، على اتخاذ القرار الصائب فيما يتعلق بإدارة الوقت الذي يمضونه في ممارسة اللعبة، ونحن ملتزمون ببذل ما في وسعنا لدعم مجتمع لاعبي ببجي موبايل في منطقة الشرق الأوسط، فيما نواصل توفير تجربة إيجابية للترفيه التفاعلي".

وسيتم إطلاق النظام في أسواق عالمية أخرى خلال الأشهر القادمة، وهو ما يجعل "ببجي موبايل" واحدة من مزودي تجارب الترفيه التفاعلي الأوائل الذين يطلقون نظاماً لإدارة أوقات اللعب على مستوى عالمي.

ويعد انفتاح "ببجي موبايل" واستعدادها للتفاعل مع جمهورها المحلي والشركاء ومجتمعات الرياضة الإلكترونية لتحسين نظام إدارة أوقات اللعب دليلاً على التزامها بتحسين بيئة اللعب وتجربة المستخدمين.