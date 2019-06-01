  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

بينهم أطفال.. 3 حالات انتحار أسبوعيا في أستراليا

تاريخ النشر: 01/06/2019 - 12:10

بينهم أطفال.. 3 حالات انتحار أسبوعيا في أستراليا
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ / الأناضول

 شهدت أستراليا 77 حالة انتحار منذ مطلع العام الجاري، بمعدل ثلاث حالات أسبوعيا، بحسب رصد صحيفة "ذا أستراليان" المحلية واسعة الانتشار.

وذكرت الصحيفة، السبت، أن المنتحرين جمعيهم من السكان الأصليين، وأرجعت ذلك إلى أسباب تتعلق بالفقر والتهميش الاجتماعي، وأضافت أن نحو 38 شخصا من المنتحرين دون 26 عاما، و20 شخصا في سن الـ 12 وما دونها، إلى جانب فئات عمرية أخرى.

ونقلت الصحيفة عن غيري غورغاتوس، المسؤول في "مركز الخدمة الوطنية للسكان الأصليين"، وهو هيئة مستقلة تعنى بقضايا هذه الشريحة من السكان، أن ذلك العدد والفئات العمرية المشار إليهما، يسلطان الضوء على وجود "أزمة متفاقمة".

وقال: "لقد التقيت أسرة فقدت طفلا في التاسعة بسبب الانتحار، وحاول طفل في السادسة الانتحار أيضا".

وأضاف: "من الصعب تصور أنه يمكن لطفل في السادسة من عمره أن يفكر بإنهاء حياته، لكن هذا هو الواقع الكئيب. ويجب أن تكون التزاماتنا السياسية والأخلاقية هي إعطاء الأولوية لهذه الأزمة، وتخفيف حدتها بشكل حقيقي".

ويشكل المواطنون الأصليون حاليا ما نسبته 2.4 % من مجموع سكان أستراليا البالغ نحو 25 مليون نسمة، ويعيشون في البر الرئيسي من أستراليا، وبعض الجزر الأخرى المجاورة، ويشعرون بأنهم مهمشون مقارنة بقرنائهم، بحسب تقارير محلية.

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#أستراليا
#انتحار
#ذا أستراليان

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"انتهاك خصوصية الإبن": أب إسباني يواجه السجن والغرامة
"انتهاك خصوصية الإبن": أب إسباني يواجه السجن والغرامة

2019-06-01

فيتنام تُميت نحو مليوني خنزير للحد من الإنفلونزا
فيتنام تُميت نحو مليوني خنزير للحد من الإنفلونزا

2019-05-31

أول امرأة تتولى منصب مديرة مكتب الأمم المتحدة
أول امرأة تتولى منصب مديرة مكتب الأمم المتحدة

2019-05-31

الأكثر قراءة

القدس: إصابتان إحداهما حرجة في عملية طعن واستشهاد المنفذ

القدس: إصابتان إحداهما حرجة في عملية طعن واستشهاد المنفذ

2019-05-31
مسؤول إسرائيلي:

مسؤول إسرائيلي: "صفقة القرن" تشمل عاصمة فلسطينية في أبو ديس

2019-05-31
ثلاث ملاحظات على الوضع السياسي الراهن

ثلاث ملاحظات على الوضع السياسي الراهن

2019-05-31
تقرير: كيم يعدم مبعوثه النووي إلى ترامب

تقرير: كيم يعدم مبعوثه النووي إلى ترامب

2019-05-31
أكثر من ربع مليون فلسطيني يؤدون

أكثر من ربع مليون فلسطيني يؤدون "الجمعة اليتيمة" بالأقصى

2019-05-31