موعدان للعيد في كل من العراق وسورية واليمن

أثرت الفوضى والحرب والانقسام في كل من سورية واليمن والعراق، على جميع مناحي الحياة في الأعوام القليلة الماضية، ويبدو أن ذلك طال الاحتفال بعيد الفطر للعام الحالي، حيث تشهد كل دولة منها انقساما بشأن بدايته.

وأعلن أعلن القاضي الشرعي الأول ب‍دمشق محمود المعراوي أن هلال شهر شوال لم يُر الاثنين، وعليه فإن أول أيام عيد الفطر هو الأربعاء 5 حزيران/ يونيو الجاري، بحسب وكالة "سانا" للأنباء التابعة للنظام.

بينما قال المجلس الإسلامي السوري التابع للمعارضة في بيان "إنه نظرا لاعتماد دخول شهر شوال في الأقطار المجاورة لسوريا، فإن المجلس الإسلامي قرر أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر".

وفي اليمن، قالت وزارة الأوقاف والإرشاد التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إنه تأكدت رؤية هلال شوال، وإن الثلاثاء هو أول أيام العيد، لكن لجنة الأهلة التابعة لجماعة الحوثي في اليمن قالت إنه تعذر رؤية هلال شوال، وعليه فإن الثلاثاء هو المتمم لرمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

وتسيطر قوات الحوثيين على محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014، وتخوض حربا ضد القوات الموالية لحكومة هادي دخلت عامها الخامس.

وفي العراق، أعلن رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم خلال مؤتمر صحفي أن الثلاثاء هو غرة شوال وأول أيام عيد الفطر، في حين قال مكتب المرجع الشيعي علي السيستاني في بيان مقتضب إنه سيتم الثلاثاء تحري رؤية هلال شوال، حيث إن الاثنين هو الـ28 من رمضان.

وفيما أعلنت دول عربية وإسلامية الثلاثاء أول أيام العيد بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال أعلنت دول أخرى أن الأربعاء هو بداية العيد لعدم ثبوت رؤية الهلال.

ويوافق الاثنين اليوم الـ28 من شهر رمضان في كل من المغرب وسلطنة عمان وباكستان وبنغلاديش والهند وسلطنة بروناي، لذا ستتحرى تلك الدول الثلاثاء هلال شهر شوال.