موقع: بن سلمان منح ممثلة أميركية بطاقة ائتمان وطائرته

منح وليّ العهد السعودي، محمّد بن سلمان، الممثلة والمغنيّة الأميركيّة، ليندسي لوهان، بطاقة ائتمان وخصّص لها طائرته لتتنقّل بها، بحسب ما ذكر موقع "بيج سيكس" (الصفحة السادسة) الأميركي، المختصّ بشؤون الفنانين، أمس، الأحد.

وتساءل الموقع عن الذي يجمع بين بن سلمان "المتعطّش للدماء" وبين لوهان.

ونقل الموقع عن مصدر "من الدائرة الداخليّة" للوهان، تأكيده أنها وبن سلمان "يعرفان بعضهما البعض"، وأنهما التقيا "مرّة واحدة فقط"، قبل نحو عام، خلال سباق "الفورمولا وان غراند بريكس"، لكنّ مقرّبين من لوهان نفوا أن يكون بن سلمان منحها بطاقة ائتمان.

وبحسب الموقع، فإنّ أصدقاء لوهان يتفاخرون بـ"الصداقة الجديدة" التي تجمعها ببن سلمان، وقالوا إنّهم اطّلعوا على مكاتباتٍ بينهما، غير أن ممثلا للوهان نفى ذلك.

وأقامت لوهان، التي سطع نجمها إثر فيلم "هيربي: فولي لوديد" (2005)، في دبي لنحو عامين، قبل أن تعود إلى الولايات المتحدة الأميركيّة، مؤخرًا.

ودافع أصدقاء لوهان، بحسب الموقع، عن العلاقة التي جمعتها ببن سلمان، وقالوا إنه "قبل القتل الرهيب للصحافي في موقع ’واشنطن بوست’، جمال خاشقجي، في تشرين أوّل/ أكتوبر الأخير، اعتبر بن سلمان قوّة تحديث في السعوديّة، دافعًا حقوق المرأة، من ضمن أشياء أخرى".

وكانت لوهان صرّحت في العام الماضي أنها ترغب في صنع فيلم كامل للنساء بعنوان "فريم" (إطار)، يبرز "الثقافة السعوديّة، بما في ذلك إعجاب المرأة السعوديّة برياضة المبارزة".