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ألمانيا تحاكم مسنا عمره 92 عاما لارتكابه جرائم نازية

تاريخ النشر: 09/08/2019 - 10:18

ألمانيا تحاكم مسنا عمره 92 عاما لارتكابه جرائم نازية
جرائم نازية
عرب ٤٨ / رويترز

قال ممثلون للادعاء الألماني أمس، الخميس، إن مسناً ألمانياً (92 عاماً) سيمثل أمام المحكمة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، لاتهامه بالمساعدة في قتل 5230 سجيناً، كثير منهم يهود، في معسكر اعتقال نازي أثناء الحرب العالمية الثانية.

وفي قضية قد تكون إحدى آخر قضايا جرائم النازية، يواجه برونو دي، اتهاماً بأنه كان حارساً سابقاً في قوات النخبة النازية في معسكر شتوتهوف النازي، قرب مدينة جدانسك البولندية حالياً، ولضلوعه في عمليات قتل بين آب/ أغسطس 1944 ونيسان/ أبريل 1945.

وقالت متحدثة باسم الادعاء في هامبورغ، إن المشتبه به قدم اعترافاً جزئياً لكنها لم تكشف عن مزيد من التفاصيل.

وذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، أن برونو دي أقر بوجوده في المعسكر، وقال إنه "علم بإلقاء أشخاص داخل غرف غاز ورأى جثثاً تحترق في أفران، لكنه جادل بأن ذلك لا يصل لدرجة الإقرار بالذنب".

ويقول الموقع الإلكتروني لمتحف المعسكر إن حوالي 65 ألف شخص، بينهم كثير من اليهود، قتلوا أو توفوا في شتوتهوف.

وسيحاكم المتهم أمام محكمة للأحداث لأن عمره كان بين 17 و18 عاماً وقت وقوع الجرائم لكنه قد يقضي وقتاً خلف القضبان في حال إدانته.

 


#النازية
#هتلة
#جرائم
#برونو دي
#محاكمة

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