  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

"زحلوقة" داخل كاتدرائية بريطانية لجذب المصلين

تاريخ النشر: 10/08/2019 - 14:51

"زحلوقة" داخل كاتدرائية بريطانية لجذب المصلين
(تويتر)
عرب ٤٨ / رويترز

عندما بدأ الأسقف هربرت بناء كاتدرائية جديدة في مدينة نورويتش الإنجليزية في عام 1096، لم يكن يتصور أنها ستستضيف زحلوقة حلزونية بطول 50 قدما.

ولكن هذا هو بالضبط ما ستقوم به الكاتدرائية في شرق إنجلترا لمدة 10 أيام هذا الشهر، مما يتيح للزائرين فرصة نادرة ليتفحصوا عن قرب سقفها الذي يعود للقرون الوسطى. ويأمل أصحاب الفكرة أن تكون التجربة فرصة للتفكير بشكل مختلف في البناء والحياة والله.

والزحلوقة الحلزونية جزء من مشروع "انظر إليها بشكل مختلف" وكانت فكرة الكاهن، آندي براينت، الذي قال إنها جاءته عندما كان في رحلة إلى كنيسة سيستينا في روما قبل عامين.

وقد دفعه شغف السياح لرؤية السقف الشهير للتساؤل كيف يمكن للناس الحصول على أفضل رؤية لسقف الكاتدرائية.

وكتب على موقع الكاتدرائية على الإنترنت "هل يمكن أن يساعد وجود زحلوقة حلزونية ظريفة في فتح نقاشات عن المبنى والرب؟ بالوصول إلى القمة، سيرى الزائر الكاتدرائية بشكل مختلف حرفيا".

وفي مقابل جنيهين استرلينيين (2.42 دولار)، يمكن للزائر التمتع برؤية فريدة لروعة المبنى المعمارية قبل أن ينزلق على الزحلوقة الحلزونية في صحن الكنيسة.

وقال براينت "تأتي التسلية من شكل الزحلوقة الحلزونية وتأتي الجدية من إتاحة فرص للتفكير والتدبر في أحاديث عن الرب. هذا ما تفعله الكاتدرائية دوما إذ تشجع الأحاديث بشأن الرب".

والزحلوقة الحلزونية أحدث محاولة تقوم بها الكاتدرائية لجذب مصلين جدد وتأتي بعد قرار كاتدرائية روتشستر، وهي ثاني أقدم كاتدرائية في إنجلترا إقامة ملعب غولف مصغر في صحنها.

 


#زحلقة
#كاتدرائية
#كنيسة
#بريطانيا
#نورويتش

حوارات

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب
الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب

2019-08-09

مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب
مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب

2019-08-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

لندن: مليون بدون كهرباء وفوضى عارمة في المواصلات
لندن: مليون بدون كهرباء وفوضى عارمة في المواصلات

2019-08-10

بلجيكا: متنزه للحياة البرية يحتفل بولادة زوج من الباندا
بلجيكا: متنزه للحياة البرية يحتفل بولادة زوج من الباندا

2019-08-09

وادٍ لا يُسكن إلا في الحج.. ما القصة من وراء يوم التروية فيه؟
وادٍ لا يُسكن إلا في الحج.. ما القصة من وراء يوم التروية فيه؟

2019-08-09

الأكثر قراءة

مقتل إبراهيم الحوثي شقيق زعيم جماعة

مقتل إبراهيم الحوثي شقيق زعيم جماعة "أنصار الله"

2019-08-09
عملية

عملية "غوش عتصيون": الاحتلال يعتقل شابا ويدعي التعرف على "الخلية"

2019-08-09
تقارير: منفذو عملية

تقارير: منفذو عملية "غوش عتصيون" انفصلوا والبحث يتركز بحلحول

2019-08-09
وثيقة: كيسنجر أعرب عن خشيته من نصر إسرائيلي في حرب أكتوبر

وثيقة: كيسنجر أعرب عن خشيته من نصر إسرائيلي في حرب أكتوبر

2019-08-09
تحليلات: ردع الفلسطينيين تلاشى والتنسيق الأمني بديلا

تحليلات: ردع الفلسطينيين تلاشى والتنسيق الأمني بديلا

2019-08-09