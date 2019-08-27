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إليسا إلى "لا كاسا دي بابل" على "نيتفلكس"

تاريخ النشر: 27/08/2019 - 11:46

إليسا إلى "لا كاسا دي بابل" على "نيتفلكس"
شابان يضعان قناعي المسلسل (أ ب)
عرب ٤٨

بعد أسبوع على إعلانها نيّتها الاعتزال، أعلنت الفنانة اللبنانيّة، إليسا، انضمامها إلى المسلسل الإسباني الشهير "لا كاسا دي بابل"، الذي يلقى رواجا واسعًا، على منصّة "نيتفلكس".

ونشرت إليسا، أمس، الإثنين، صورةً لقناع أرسلته إليها الشركة المنتجة، على شكل هديّة، لتعلن أنها جاهزة للانضمام للعصابة، بقيادة "البروفيسور".

ومن ثمّ أكّدت "نيتفلكس" ما ألمحت إليه إليسا، وكتبت ترحيبًا بها "مسرورون لوجودك إلى جانبنا، بيروت".

والأسبوع الماضي أعلنت إليسا نيتها عدم العمل على أي ألبوم آخر بعد إطلاق ألبومها الجديد، في خطوة صدمت معجبيها، رغم أنها لم تقل بشكل واضح إنها ستعتزل الغناء كليا.

وقالت إليسا في تغريدة على "تويتر"، كتبتها باللغة الإنجليزية: "إنني أعمل على هذا الألبوم بحب وشغف كبيرين. والسبب في ذلك أنه سيكون آخر ألبوم أُنتجه في مسيرتي الفنية. إنني أعلن ذلك بحزن شديد، ولكنني على قناعة كبيرة (بخطوتي)، لأنني لا أستطيع العمل في مجال يُشابه (مجال) العصابات. لا يمكنني أن أكون منتجة بعد الآن".

يذكر أن آخر أعمال إليسا كان طرحها لفيديو كليب أغنية "كرهني" وهي إحدى أغاني ألبومها الأخير الذي أطلقت عليه اسم "إلى كل اللي بيحبوني"، وهي من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجي جمال.

ورغم أنه ليس هناك ما يؤكد في حديث إليسا أنها ستعتزل الغناء، بل إطلاق الألبومات فقط، إلا أنه سرعان ما اندفع معجبوها إلى استنكار قرارها ودعوتها للتراجع عنه في تغريدات على "تويتر".


#إليسا
#البروفيسور
#لا كاسا دي بابل
#نيتفلكس

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