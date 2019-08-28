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آخر صيحات الموضة: نظارات شمسية مصنوعة من رواسب القهوة!

تاريخ النشر: 28/08/2019 - 17:09

آخر صيحات الموضة: نظارات شمسية مصنوعة من رواسب القهوة!
موقع الشركة المصنعة (ochis-coffee)
عرب ٤٨

توصّلت شركة "أوتشيس كوفي" الأوكرانيّة، والمشهورة بمنتجاتها المبتكرة المرتبطة بالبن، مؤخّرًا إلى إنتاج نظّارة شمسيّة صديقة للبيئة مصنوعةً من رواسب القهوة، ومواكبةً للموضة في الوقت عينه.

وتستخدم العديد من الصناعات الصديقة للبيئة رواسب القهوة بالفعل في إنتاج أشياء مثل قطع الأثاث والأكواب وأحبار الطباعة والوقود العضوي، إلّا أنّ الرئيس التنفيذي للشركة، ماكسيم هافريلينكو، هو أول من استخدمها في صنع نظارات شمسية تنبعث منها رائحة المشروب الساخن.

وحاول هافريلينكو تصنيع النظارة باستخدام نباتات مختلفة مثل النعناع والبقدونس والهيل سعيا لإنتاج نظارات صديقة للبيئة وتواكب الموضة أيضا، إلى أن وجد ضالته في رواسب مشروب القهوة.

(ochis-coffee)

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن الرئيس التنفيذي للشركة قوله إنّ "القهوة سوداء وهو لون كلاسيكي للنظارات الشمسية يناسب كل المناسبات. ثمّ إنّ هناك الكثير من رواسب القهوة في العالم.. توجد ملايين الأطنان من رواسب القهوة في العالم".

واستخدم هافريلينكو، الذي ينحدر من عائلة معروفة بصناعة النظارات ولديه خبرة 15 عاما في هذه الصناعة، رواسب نحو 300 عينة قبل صنع النظارة التي وصفها بالمثالية والمتاحة حاليا بسعر يتراوح بين 78 و89 دولارا.

وقال إن الميزة الأساسية للنظارة المصنوعة من رواسب القهوة وألياف الكتان والملتصقة باستخدام زيت نباتي هي أنها تتحول عند التخلص منها إلى سماد بعد عشرة أعوام.


#إعادة تدوير
#صناعة صديقة للبيئة
#رواسب البن
#القهوة

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