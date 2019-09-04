بانكوك: المدينة الأكثر جذبا للسياح في العالم

سجلت العاصمة التايلاندية باكنوك، دخول أعلى نسبة سياح في العالم للعام الرابع على التوالي متفوقة على سائر العواصم والمدن الأخرى، مثل روما ولندن وباريس، رغم المخاوف حول انخفاض عدد السياح الأجانب.

واختيرت بانكوك كأكبر مقصد سياحي في العالم للعام الرابع على التوالي حيث استقبلت نحو 22.8 مليون زائر وفقا للتصنيف السنوي الذي تعده شركة "ماستر كارد".

(Pixabay)

واحتلت باريس ولندن المركزين الثاني والثالث حيث استقبلت كل منهما نحو 19.1 مليون زائر، وجاءت دبي في المركز الرابع.

وجاءت سنغافورة وكوالالمبور، وهما أيضا في جنوب شرق آسيا، في المركزين الخامس والسادس استنادا إلى بحث أجراه طرف ثالث وتحليل سجلات الملكية وبيانات عامة في 200 مدينة تعتبر من المزارات السياحية.

(Pixabay)

واحتلت مدن نيويورك وإسطنبول وطوكيو وأنطاليا في تركيا بقية المراكز العشرة الأولى.

وزاد عدد الزائرين الأجانب في المائتي مدينة بنسبة 76 بالمئة في الأعوام العشرة الماضية.

(Pixabay)

وعلى الرغم من أن بانكوك تحتل المركز الأول في القائمة منذ وقت طويل فإن قطاع السياحة التايلاندي واجه تقلبات حيث انخفض عدد الزائرين 1.03 بالمئة على أساس سنوي في أيار/ مايو قبل أن ينتعش ويسجل زيادة 0.89 بالمئة في يونيو حزيران على أساس سنوي.

في بانكوك يمكن تناول ألذ الأكلات البحرية في المطاعم، كما تنتش الأضرحة البوذية في المدينة، والمزارات السياحية والتاريخية، وتعتبر بانكوك واحدة من أكثر الوجهات السياحية شعبية في العالم، حيث تمثل السياحة في تايلند حوالي 6 بالمئة من اقتصادها المتنامي.

(Pixabay)

من معالم تايلند السياحية جزيرة بتايا التي تشتهر بالمناظر السياحية وللوصول لها يستوجب على السائح تأجير أحد المراكب الصغيرة وأفضلها ذات القعر الزجاجي للتمتع بمناظر الأسماك الملونة والشعب المرجانية، في جزيرة بتايا تشاهد المحال البسيطة لبيع التذكارات الجميلة من الأسماك الشوكية الكروية المنتفخة وأصداف مختلفة مشكلة بأسلوب جميل. وكذلك جزيرة بوكيت في الجنوب الأقصى للبلاد التي يعتبرها البعض من أروع المعالم السياحية في العالم.