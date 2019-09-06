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بسبب حرائق الأمازون.. "إتش أند إم" توقف شراء الجلود من البرازيل

تاريخ النشر: 06/09/2019 - 08:53

بسبب حرائق الأمازون.. "إتش أند إم" توقف شراء الجلود من البرازيل
(أرشيفية- أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت شركة "إتش آند إم"، ثاني أكبر سلسلة متاجر لبيع الملابس في العالم، أمس الخميس أنها علّقت شراء الجلود من البرازيل في الفترة الحالية؛ بسبب الضوء الذي سلطته حرائق غابات الأمازون على المخاوف البيئية.

وقالت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني إنه "بسبب الحرائق الضخمة في الجزء البرازيلي من غابات الأمازون المطيرة وارتباط ذلك بتربية الماشية قررنا فرض حظر مؤقت على الجلود من البرازيل".

وأضاف البيان "سيستمر الحظر لحين وجود أنظمة موثوق فيها لضمان التحقق من أن تلك الجلود لا تساهم في الإضرار بالبيئة في الأمازون".

وقالت متحدثة باسم الشركة إن الأغلبية العظمى من الجلود، التي تشتريها المجموعة تأتي من أوروبا ولا يأتي إلا قسم صغير من البرازيل.

 


#الأمازون
#البرازيل
#إتش أند إم
#الجلود
#الحيوانات

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