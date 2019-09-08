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منظمون فرنسيون يخطئون بالنشيد الوطني لألبانيا بمباراة كرة قدم

تاريخ النشر: 08/09/2019 - 08:48

منظمون فرنسيون يخطئون بالنشيد الوطني لألبانيا بمباراة كرة قدم
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب

وقع منظمو مباراة كرة قدم جمعت فرنسا وألبانيا في الملعب الأولومبي، بخطأ محرج وفادح قبل بدأ المباراة ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية، أمس السبت.

وعزف المنظمون نشيدا وطنيا آخر لألبانيا، عن طريق الخطأ، ليندهش اللاعبون وهم يستمعون إلى نشيد وطني خطأ لأندورا بدلا من ألبانيا، وفق ما ذكر الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بينما أظهرت الكاميرات مشجعين ألبان غاضبين يشيرون بأيديهم بحركات غاضبة احتجاجا على هذا الخطأ.

وتحدث المدير الفني لمنتخب فرنسا ديدييه ديشامب إلى نظيره الألباني إدواردو ريخا بينما انتظر الحكم خيسوس جيل منزانو لبضع دقائق حتى يتم عزف النشيد الصحيح باستاد فرنسا قبل بدء المباراة، التي تأجلت لنحو 10 دقائق.

ثم عندما كان النشيد على وشك أن يعزف وقع حادث محرج آخر، إذ اعتذر مذيع المباراة "لمشجعي أرمينيا"، ودعا المشجعين إلى احترام "النشيد الوطني لأرمينيا" قبل أن يكتشف خطأه ويصححه إلى "ألبانيا".

وتلعب فرنسا مباراتها التالية ضد أندورا بفرنسا يوم الثلاثاء المقبل.


#ألبانيا
#أرمينيا
#فرنسا
#نشيد وطني
#كرة قدم

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