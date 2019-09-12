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الفلبين: الأرز مقابل النفايات البلاستيكية

تاريخ النشر: 12/09/2019 - 13:49

الفلبين: الأرز مقابل النفايات البلاستيكية
(أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز

 تسعى قرية فلبينية لإيقاف آفة النفايات البلاستيكية بعرضها الأرز على السكان مقابل قمامتهم.

ويمكن لسكان قرية بايانان، الواقعة خارج العاصمة مانيلا، الحصول على كيلوغرام من الأرز، السلعة الغذائية الرئيسية في الفلبين، مقابل كل كيلوغرامين من النفايات البلاستيكية، التي يتم تسليمها للحكومة للتخلص منها بالطريقة السليمة أو لإعادة تدويرها.

قالت فيرونيكا دولوريكو، وهي داعمة للبرنامج عمرها 49 عاما، لوكالة "رويترز": "وزنت 14 كيلوغراما من المخلفات، لذلك حصلت على سبعة كيلوغرامات من الأرز. هذه مساعدة كبيرة لنا أن نحصل على كيلوغرام من الأرز يوميا".

وأضافت "أشعر أن البيئة المحيطة بنا قذرة حقا. لو كان باستطاعتي لكنت انتشلت كل المواد البلاستيكية على طول الطريق عندما أسير في الخارج".

ويتراوح سعر الكيلوغرام من الأرز بين 30 و40 بيزو (0.70 دولار)، وهو سعر مرتفع في بلد اقتصاده سريع النمو لكن معدلات الفقر فيه مرتفعة في الريف والمدن.

ويعيش خمس السكان، البالغ عددهم 107 ملايين نسمة، تحت خط الفقر ويقل الاستهلاك الشهري عن 241 دولارا للفرد.

وقال رئيس القرية، أندور سان بيدرو، إن بايانان جمعت أكثر من 213 كيلوغراما من الأكياس والزجاجات والحقائب البلاستيكية في آب/ أغسطس، مضيفا أن مبادلة الطعام بالقمامة يعلم الناس كيف يتخلصون من نفاياتهم بصورة صحيحة.

 


#الفلبين
#قرية
#الأرز
#البلاستيك

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