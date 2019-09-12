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مرسيدس تعلن مشاركتها في بطولة العالم لسباقات "فورمولا إي"

تاريخ النشر: 12/09/2019 - 09:11

مرسيدس تعلن مشاركتها في بطولة العالم لسباقات "فورمولا إي"
(أ ف ب)
عرب ٤٨

أعلن فريق مرسيدس، المهيمن على بطولة العالم للـ"فورمولا وان"، يوم الأمس، الأربعاء، مشاركته في النسخة السادسة من بطولة العالم لسباقات "فورمولا إي" المخصصة للسيارات الكهربائية مئة بالمئة.

وأفاد مدير مرسيدس، النمساوي توتو وولف، خلال حفل كشف النقاب عن السيارة الكهربائية الجديدة "مرسيدس - بنز إي كيو السهم الفضي 01" والفريق على هامش معرض فرانكفورت للسيارات "ننطلق في مهمة جديدة، في مهمة كهربائية".

وستشارك العلامة التجارية الألمانية المنغمسة في رياضة السيارات العالمية منذ أكثر من قرن، في بطولة السيارات الكهربائية التي انطلقت في نسختها الأولى في موسم 2014- 2015، في الموسم السادس من المنافسات (2019- 2020) مع السائقين البلجيكي، ستوفيل فاندورن، الذي سبق له ان شارك مع فريق "إتش دبليو آيه" في البطولة الكهربائية، والهولندي، نيك دو فريز، المتصدر الحالي لبطولة سباقات فورمولا2 مع فريق "آيه آر تي غران بري".

وقال وولف لوكالة "فرانس برس" إنه "نفتح فصلا جديداً"، وتابع "هي المرة الأولى التي ننتقل فيها إلى (بطولة) كهربائية مئة بالمئة، وهي لحظة خاصة جدا".

وأضاف "هدفنا ان نصل الى مرحلة تمكننا من المنافسة على المركز الأول خلال السباقات وعلى لقب البطولة"، مشددا على أن الموسم الأول هو "لاكتساب العبر والدروس".

وتركت مرسيدس، التي تهيمن على الفئة الأولى منذ عام 2014 وبدء حقبة محركات الهايبريد، بصماتها في تاريخ رياضة السيارات بدءا من أسطورة "الأسهم الفضية" خلال حقبة الثلاثينيات، مرورا بالألقاب العالمية مع الأرجنتيني خوان مانويل فانجيو، وصولا إلى انتصارات وإنجازات بطل العالم خمس مرات البريطاني، لويس هاميلتون.

وأحرزت الحظيرة الالمانية لقب بطولة العالم للصانعين والسائقين منذ العام 2014، حيث تقاسم الألقاب هاميلتون (4 ألقاب) وزميله السابق في الفريق الألماني نيكو روزبرغ (2016).

وتنطلق بطولة "فورمولا إي" في موسمها السادس في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل من المملكة العربية السعودية وتحديدا من مدينة الدرعية، التي استضافت العام الماضي الجولة الافتتاحية للبطولة للمرة الأولى في تاريخها.

 


#مرسيدس
#فورمولا وان
#سيارات كهربائية

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