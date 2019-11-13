البندقية تشهد فيضانات غمرت 85 بالمئة منها

شهدت مدينة البندقية في إيطاليا، مساء أمس الثلاثاء، أقسى موجة فيضانات منذ عام 1966، ما يُهدد بأوضاع كارثية مستقبلا.

(أ ب)

وتُعد هذه الفيضانات هي الأسوأ على الإطلاق منذ سابقتها 1966 التي تسببت بأضرار كارثية في المدينة،.

(أ ب)

وبلغت درجة ارتفاع منسوب المياه 187 سنتيمترا، مساء الثلاثاء، ما يعني أن أكثر من 85 بالمئة من المدينة غمرتها المياه. وكان أعلى مستوى مسجل هو 198 سنتيمترا في عام 1966.

(أ ب)

وقال عمدة البندقية، لويجي بروجنارو، إن التغير المناخي هو سبب هذا "الوضع المأساوي"، ودعا لإنهاء مشروع طال انتظاره لبناء حواجز قبال الشاطئ في أسرع وقت.

(أ ب)

وتهدف هذه الحواجز المنقولة تحت البحر إلى الحد من الفيضانات الناجمة عن الرياح الجنوبية التي تدفع المد إلى البندقية.

وأضاف بروجنارو إن مستويات الفيضان تمثل "جرحا سيترك آثارا لن تمحى".