آخر طقوس إمبراطور اليابان: إقامة "علاقة" مع آلهة الشمس

ارتدى إمبراطور اليابان، ناروهيتو، ملابس بيضاء ومضى إلى قاعة خشبية مظلمة مساء اليوم، الخميس، ليبدأ آخر طقوس تتويجه بعد أن أصبح إمبراطورا في الربيع الماضي، وهو أن يقضي الليلة مع ألهه الشمس.

ويتركز طقس دايجوساي على آلهه الشمس (أماتيراسو أوميكامي)، التي تقول الأسطورة القديمة إن الإمبراطور ينحدر من نسلها. ويتعين على ناروهيتو القيام بعدة طقوس ليخلف والده أكيهيتو، الذي تخلى عن العرش لكن هذا الطقس أكثرها ارتباطا بالعقيدة.

وأثار الطقس، الذي يستمر حتى صباح الجمعة، دعاوى قضائية من منتقدين من شيوعيين ومسيحيين يقولون إنه ينتهك نصا دستوريا يدعو لفصل الدين عن الدولة، إذ أن الحكومة تتكلف 2.7 مليار ين (25 مليون دولار) لتنفيذه.

وتقول الأسطورة إن الإمبراطور تربطه علاقة زواج بالآلهة، وهو اعتقاد يرجع إلى عهد كان يعتبر فيه الإمبراطور من الآلهة وانتهى ذلك بعد الحرب العالمية الثانية، عندما نزعت صفة القدسية عن هيروهيتو جد ناروهيتو.

وقال الأستاذ بمركز الأبحاث الدولي للدراسات اليابانية في كيوتو، جون برين، لوكالة "رويترز" الإخبارية إن "الطقس عبارة عن وليمة يتناولها الإمبراطور مع الآلهة" مشيرا إلى أن كل تتويج ينطوي على عناصر غامضة.