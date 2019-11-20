  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

أقدام كنائس البندقية تتعرض لأضرار بالغة من الفيضانات

تاريخ النشر: 20/11/2019 - 08:25

أقدام كنائس البندقية تتعرض لأضرار بالغة من الفيضانات
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب

قال عمدة مدنية البندقية، لويجي بروغانارو، الأحد الماضي، إن الفيضانات التي اجتاحت المدينة تسببت بأضرار بـ"مئات ملايين" اليوروهات، دون أن يفصّل ذلك، ويبدو أن المباني القديمة هي الأكثر تضررا.

وتعرضت 60 كنيسة في البندقية، لأضرار جرّاء ثلاثة فيضانات "كارثية" ضربت المدنية الأسبوع الماضي، وأقدمها كاتدرائية بيزنطية أقيمت عام 639 ميلادية.

وقال متحدث باسم بطريركية البندقية اليوم الثلاثاء إن الكاتدرائية القديمة غمرتها المياه ثلاث مرات الأسبوع الماضي، إذ تسربت مياه البحيرة المالحة إلى الأرضيات المغطاة بالفسيفساء والأعمدة الرخامية.

وقال أليساندرو بوليت إنه تم تنظيف كنيسة سانتا ماريا أسونتا، بمياه عذبة لكن حجم الضرر سوف يستغرق وقتا لتقييمه، لأن المياه المالحة لها أثر تآكلي وتتسرب إلى داخل المواد.

استغرق الماء المالح وقتا أطول لينحسر من المركز التاريخي للبندقية وذلك بسبب موقعها وسط بحيرة.

وأشارت بلدية البندقية إلى الأضرار عبر صفحتها على "إنستغرام"، وقالت إن الكاتدرائية "منيت بأضرار بالغة".


 


#إيطاليا
#البندقية
#كنيسة
#كتدرائية

حوارات

علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية
علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية

2019-11-16

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إلهان عمر تطلب الرأفة بالحكم على شخص هددها بالقتل
إلهان عمر تطلب الرأفة بالحكم على شخص هددها بالقتل

2019-11-20

سبات روّاد الفضاء يسهّل الطريق للمريخ
سبات روّاد الفضاء يسهّل الطريق للمريخ

2019-11-18

البندقية تستعد لـ3 أمواج مد "كارثي" في أسبوع
البندقية تستعد لـ3 أمواج مد "كارثي" في أسبوع

2019-11-17

الأكثر قراءة

الولايات المتحدة: المستوطنات في الضفة

الولايات المتحدة: المستوطنات في الضفة "لا تخرق القانون الدولي"

2019-11-19
إطلاق 4 قذائف من سورية نحو الجولان ودوي انفجار في دمشق

إطلاق 4 قذائف من سورية نحو الجولان ودوي انفجار في دمشق

2019-11-19
المرصد: إسرائيل استهدفت مواقع لحزب الله ومليشيات إيرانية بدمشق

المرصد: إسرائيل استهدفت مواقع لحزب الله ومليشيات إيرانية بدمشق

2019-11-19
مقترحات وضغوط على ليبرمان لينضم لحكومة يشكلها نتنياهو

مقترحات وضغوط على ليبرمان لينضم لحكومة يشكلها نتنياهو

2019-11-19
قلنسوة: الإفراج عن المتهم بقتل حمد سلامة

قلنسوة: الإفراج عن المتهم بقتل حمد سلامة

2019-11-19