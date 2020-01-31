زوجة كوبي براينت تخرج عن صمتها بعد 3 أيام من الحادث

خرجت زوجة نجم كرة السلة الأميركي الراحل، كوبي برايانت، عن صمتها بعد ثلاثة أيام من مقتل زوجها وابنتهما البالغة من العمر 13 عامًا وسبعة آخرين في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.

وقالت فانيسا زوجة برايانت، في رسالة عبر حسابها في "إنستغرام" إنها "محطمة تماما".

وأرفقت بالرسالة صورة حديثة لها مع برايانت وبناتهما الأربع ومن بينهن جيانا التي راحت ضحية للحادث الأليم.

ولقي برايانت البالغ من العمر 41 عامًا وجيانا حتفهما يوم الأحد، عندما تحطمت طائرة الهليكوبتر التي كانت تقلهما إلى أكاديمية مامبا الرياضية للمشاركة في بطولة لكرة السلة للفتيات وسط أجواء ضبابية شمال غربي مدينة لوس أنجليس.

وكانت جيانا عضوًا في فريق مامبا، لكرة السلة للفتيات وكان والدها، أسطورة كرة السلة المعتزل ونجم فريق لوس أنجليس ليكرز، لمدة 20 عامًا، مدربًا للفريق الذي تلعب فيه ابنته.

وقالت فانيسا، إنّنا "نود أنا وبناتي التقدم بالشكر للملايين الذين عبروا عن الدعم والحب خلال هذه الفترة العصيبة".

وأضافت، "نحن محطمون تمامًا بسبب فقد زوجي الحبيب كوبي، الذي كان أبًا رائعًا لبناتنا، وطفلتي الجميلة جيانا، الابنة المحبة الرائعة". وتابعت، أنه "لا توجد كلمات لوصف الألم الذي نشعر به الآن".