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إسبانيا: استراحة العمال لا تحتسب ضمن ساعات العمل

تاريخ النشر: 11/02/2020 - 23:17

إسبانيا: استراحة العمال لا تحتسب ضمن ساعات العمل
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ / أ ف ب

قررت المحكمة الوطنيّة الإسبانيّة، اليوم الثلاثاء، ألّا تحتسب وقت الاستراحة للموظفين لشرب القهوة أو التدخين أو الغذاء، من ضمن ساعات العمل.

واعتبر اتحاد النقابات العمالية في إسبانيا، الذي رفع دعوى ضد شركة "غالب إنيرجيا" البرتغالية، في هذا الخصوص، قرار المحكمة بـ"غير المنصف".

ويقضي قرار المحكمة، بأن استراحة الموظفين لشرب القهوة أو التدخين أو تناول الإفطار، لا يدخل ضمن "حقوقهم المكتسبة".

وأوضحت المحكمة في قرارها، أن نظام الدخول والخروج من وإلى العمل عبر البطاقات الإلكترونية الذي تطبقه الشركات لأسباب أمنية، يساعد أيضا في مراقبة وجود الموظفين بأماكن عملهم.

وأضافت أن فترة الاستراحة التي يحصل عليها الموظفين بداعي شرب القهوة أو لأسباب مماثلة، لن يتم حسابها ضمن ساعات العمل.

يذكر أن شركة "غالب إنيرجيا"، المتخصصة في مجال الغاز، أخبرت موظفيها في 26 أيلول/ سبتمبر الماضي، عبر البريد الإلكتروني، أن عليهم تبرير دخولهم وخروجهم من وإلى موقع العمل أثناء ساعات الدوام.

وأشارت الشركة في بريدها الإلكتروني، إلى أن استراحة القهوة أو التدخين أو الفطور الصباحي، لن تحسب ضمن ساعات العمل.

وتنتشر في إسبانيا، عادة "استراحة القهوة" بين موظفي الشركات، التي لا تقل مدتها عن 15 دقيقة، خصوصًا في ساعات الصباح.

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