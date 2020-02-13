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عميد سن البشريّة بين الذكور يبلغ من العمر 112 عامًا

تاريخ النشر: 13/02/2020 - 10:36

عميد سن البشريّة بين الذكور يبلغ من العمر 112 عامًا
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ / أ ف ب

تُوّج ياباني يبلغ من العمر 112 عامًا، بلقب عميد سن البشريّة في صفوف الذكور بحسب موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وقال الياياني شيتيستو واتانابه، المولود في الخامس من آذار/ مارس من عام 1907 في نيغاتا في شمال غربي اليابان إن سر عمره المديد هو "الابتسامة الدائمة".

وقد تسلم لقبه رسميًا من موسوعة "غينيس" في مأوى للعجز يقيم فيه في مسقط رأسه، وكان صاحب اللقب السابق الياباني ماسازو نوناكا، توفي الشهر الماضي عن 112 عامًا و266 يومًا.

وأكد واتانابه الذي رزق خمسة أولاد، أن سر عمره المديد هو "عدم الغضب والمحافظة على ابتسامة دائمة".

وأشار إلى أن لديه ضعفًا على السكاكر والحلويات إلا أن ذلك لم يؤثر على صحته على ما يبدو، واعتبرت اليايانية كانيه تاناكا، عميدة سن البشرية بين الجنسين وهي احتفلت الشهر الماضي ببلوغها 117 عامًا.

ويسجل في اليابان متوسط عمر متوقع هو من الأعلى في العالم وتضم البلاد أكثر من 70 ألف معمر تجاوزوا سن المئة فيما يصل عدد السكان الإجمالي إلى نحو 126 مليون نسمة، وتشهد البلاد تراجعًا كبيرًا في نموها السكاني.

أما العمر القياسي المطلق في صفوف الرجال فهو 116 عامًا وكان مسجلًا باسم الياباني جيرويمون كيمورا، الذي توفي عام 2013 بعيد احتفاله ببلوغه 116 عامًا.

وتفيد موسوعة "غينيس" أن الرقم القياسي لأطول عمر يمكن إثباته رسميًا مسجل باسم الفرنسية جان كالمان التي توفيت العام 1997 عن 122 عامًا و164 يومًا.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

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