  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

شركة تطالب بالسماح لها باستخراج تلغراف حملته "تيتانيك" الغارقة

تاريخ النشر: 21/02/2020 - 22:00

شركة تطالب بالسماح لها باستخراج تلغراف حملته "تيتانيك" الغارقة
صورة أرشيفية للسفينة (أ ب)
عرب ٤٨

طالبت شركة الإنقاذ الّتي انتشلت سابقًا أدوات فضية وأطقم مائدة صينية وعملات ذهبية من حطام السفينة "تيتانيك"، بالسّماح لها بانتشال جهاز البرق التلغرافي، الّذي كانت تحمله السّفينة المنكوبة وأرسلت من خلاله نداءات الاستغاثة المحمومة.

واستدعى محامو شركة "آر إم إس تيتانيك إنك" أمس الخميس، شهودا أمام قاض فيدرالي لإيضاح مبررات السماح للشركة بدخول جسم السفينة الذي يتآكل بسرعة لاستعادة الجهاز قبل أن يستحيل إنقاذه.

وقال الخبير في علم المحيطات المتقاعد، ديفيد غاللو، الّذي كان يعمل لصالح معهد "وودز هول لعلوم المحيطات" والآن يعمل مستشارا لدى الشركة إن جهاز التلغراف هو "إحدى تلك القطع الأثرية النادرة مثل الإشارات المتوهجة التي أطلقتها السفينة الغارقة".

من متعلّقات السفينة الغارقة (أ ب)

وقال غالو الذي شهد أمام محكمة نورفولك في فيرجينيا، إن إنقاذ الجهاز لن يمثل "سرقة خطيرة" بل وسيلة للربط بين المواطنين وإرث السفينة، ولتكريم ركابها، فيما قالت القاضية الأميركية التي تترأس المحكمة البحرية في شؤون إنقاذ "تيتانيك"، ريبيكا بيتش سميث، إن الوقت لا يزال مبكرا للغاية لاتخاذ أي قرار بشأن المقترح.

وأضافت أنها بحاجة لمزيد من التفاصيل واقترحت موعدا لجلسة استماع أخرى في المستقبل.

وكانت سفينة "تيتانيك" الضخمة الفارهة كانت تبحر من بريطانيا إلى نيويورك عندما اصطدمت بجبل جليدي الساعة 11,40 مساء يوم الرابع عشر من نيسان/ أبريل 1912؛ وقد أرسلت نداءات استغاثة مستخدمة نظام برق لا سلكي كان جديدا إلى حد ما وقتها.

(أ ب)

وتلقت سفن أخرى ومحطات استقبال الرسائل، التي كان منها "نطلب دعما عاجلا" و "اصطدمنا بجبل جليدي ونغرق" و "إننا نضع السيدات على متن القوارب".

غرقت السفينة في أقل من ثلاث ساعات وغرق معها ركابها البالغ عددهم 2208 راكبا إضافة إلى طاقمها، ولم ينج سوى سبعمئة راكب.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#تايتانيك
#تلغراف
#سفينة
#آثار

حوارات

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ترامب ينتقد الفيلم الحائز على الأوسكار
ترامب ينتقد الفيلم الحائز على الأوسكار

2020-02-21

نيل يونغ يعلن دعمه لساندرز ويهاجم ترامب
نيل يونغ يعلن دعمه لساندرز ويهاجم ترامب

2020-02-20

نيويورك: معهد للموضة يعتذر عن عرض أزياء "عنصري"
نيويورك: معهد للموضة يعتذر عن عرض أزياء "عنصري"

2020-02-20

الأكثر قراءة

ألمانيا: 9 قتلى في عمليتي إطلاق نار

ألمانيا: 9 قتلى في عمليتي إطلاق نار

2020-02-20
تصاعد المواجهة بين جيشي النظام وأنقرة في إدلب: عشرات القتلى

تصاعد المواجهة بين جيشي النظام وأنقرة في إدلب: عشرات القتلى

2020-02-20
تقرير: الشهيد أبو القيعان ترك ينزف حتى الموت

تقرير: الشهيد أبو القيعان ترك ينزف حتى الموت

2020-02-20
استطلاع: تفوق الليكود على

استطلاع: تفوق الليكود على "كاحول لافان"

2020-02-20
اتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ينهي أزمة العجول والمزروعات

اتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ينهي أزمة العجول والمزروعات

2020-02-20