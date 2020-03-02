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"الرجل الخفي" فيلم أميركي يتصدّر إيرادات السينما

تاريخ النشر: 02/03/2020 - 00:14

"الرجل الخفي" فيلم أميركي يتصدّر إيرادات السينما
الممثلة إليزابيث موس (تويتر)
عرب ٤٨ / رويترز

نجح فيلم الرعب والإثارة الجديد "الرجل الخفي"، في تصدّر إيرادات سينما أميركا الشمالية، مع بداية الأسبوع الجاري وحقق 29 مليون دولار.

إن الفيلم ببطولة إليزابيث موس وألديس هودج وستورم ريد وهارييت داير، ومن إخراج لي وينيل، وفي ظل هذا التصاعد في إيرادات الفيلم، بتراجع فيلم الرسوم المتحركة "سونيك القنفذ"، إلى المركز الثاني بعد أن كان في صدارة القائمة.

كما وتراجع فيلم المغامرات "نداء البرية" من المركز الثاني إلى المركز الثالث مسجلًا 13.2 مليون دولار. والفيلم بطولة هاريسون فورد وكارين جيلان ودان ستيفنز ومن إخراج كريس ساندرز.

واحتل فيلم الرسوم المتحركة الجديد "بطل الأكاديمية: صعود الأبطال" المركز الرابع مسجلًا 5.1 مليون دولار.

وتراجع فيلم المغامرات الكوميدي "أشقياء إلى الأبد" المركز الرابع إلى المركز الخامس محققا 4.3 مليون دولار، والفيلم بطولة ويل سميث ومارتن لورنس وفانيسا هادجنز ومن إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

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