كورونا في إيطاليا: مباريات بلا جمهور وسلام بلا مصافحة

أعلنت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الأربعاء، أن حكومة البلاد في طور تبني تدابير إضافية لاحتواء فيروس كورونا المستجد، خصوصًا في شمالي إيطاليا، إلى جانب استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تفشي الفيروس لمدة شهر إضافي على الأقل.

وأوصت الحكومة المواطنين باحترام مسافة آمنة بين الناس تبلغ مترًا واحدًا، واستعمال المناديل عند العطس والسعال، وتجنب ملامسة إفرازات الجهاز التنفسي إضافةً إلى المصافحات والقبلات، وبأن تقام مباريات كرة القدم في جميع أنحاء البلاد بلا جمهور، ودون أن يُسمح للجماهير بمشاهدة الحصص التدريبية لفرقها.

وصُنفت إيطاليا من أكثر الدول تضررًا في العالم من تفشي الفيروس، بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيران، إذ وصل فيها عدد الوفيات، وفقًا لما جاء في حصيلة أمس، إلى 79 شخصًا من أصل 2502 إصابة مؤكدة.

وشهد الدوري الإيطالي لكرة القدم إرجاء العديد من اللقاءات بسبب مخاوف انتشار الفيروس، أبرزها كان لقاءً مقررًا الأحد الماضي بين يوفنتوس وإنتر ميلان اللذين سينتظران حتى أيار/ مايو لخوض هذه المواجهة، كما أرجأت السلطات المحلية، يوم أمس، المباراة المقررة اليوم بين يوفنتوس وضيفه ميلان من إياب دور نصف النهائي إلى مسابقة كأس إيطاليا.

ووضعت السلطات الإيطالية 11 بلدية في شمالي البلاد في "المنطقة الحمراء" تحت الحجر الصحي، وحددت مدينة كودونيو التي تقع على بعد بعد 60 كيلومترا من مدينة ميلانو كمركز الرئيسي للوباء في إيطاليا، وتليها كل من لومبارديا، وإميليا رومانيا، وفينيتو.