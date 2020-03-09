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خدمات توصيل أميركية تعتزم تعويض سائقيها بسبب كورونا

تاريخ النشر: 09/03/2020 - 13:52

خدمات توصيل أميركية تعتزم تعويض سائقيها بسبب كورونا
(أرشيفية- أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

عزمت شركات أميركية عدة متخصصة في خدمات الأجرة والتوصيل "أوبر"، أمس الأحد، دفع تعويضات لسائقيها المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت "أوبر"، أمس السبت، أن السائقين الذين يزودونها وثائق تثبت تشخيص إصابتهم بفيروس كوفيد - 19 أو إيداعهم قيد الحجر الصحي من جانب السلطات الصحية "سيحصلون على تعويض لفترة تصل إلى 14 يوما".

وأوضح المتحدث باسم "أوبر"، أندرو ماكدونالد أن "هذا الإجراء بدأ اعتماده في بعض الأسواق، ونعمل على اعتماد آليات لتطبيقه على مستوى العالم..نظن أنه التدبير الصائب الواجب اعتماده".

وأوضحت شركات أخرى متخصصة في خدمات الأجرة والتوصيل عزمها بأن تحذو حذو "أوبر"، في خطوة نوعية لهذه الشركات التي لا تتعامل غالبا مع السائقين المتعاقدين معها على أنهم موظفون بدوام كامل ما يحرمهم من طلب تعويضات اجتماعية.

وأوضحت شركتا "دورداش" و"إنستاكارت" لتوصيل الطعام أمس الأحد أنهما تجريا مفاوضات مع شركات أخرى في القطاع بينها "ليفت" و"بوستمايتس" لأخذ الأزمة الصحية العالمية الراهنة في الاعتبار.

وأشارت "دورداش" إلى أنها تعمل على "حماية صحة أبناء مجتمعنا وسلامتهم ردا على انتشار فيروس كوفيد-19، بما يشمل البحث في خيارات مع شركائنا للتعويض" على السائقين المتضررين.

كذلك، تعتزم الخدمة إضافة خاصية جديدة لتوصيل الطعام أمام مدخل المنزل "مع صورة على التطبيق تظهر المكان الذي يجب أن يُترك الطعام فيه".

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#أوبر
#خدمات الأجرة والتوصيل
#دفع تعويضات
#سائقين
#فيروس كورونا المستجد

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