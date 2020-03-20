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بقرار استثنائي زواج بالقفازات والكمامات في إيطاليا

تاريخ النشر: 20/03/2020 - 08:42

بقرار استثنائي زواج بالقفازات والكمامات في إيطاليا
(فيسبوك)
عرب ٤٨ ووكالات

حصل زوجان إيطاليان على إذن استثنائي بالزواج الخميس في البلدية لكنهما اضطرا إلى اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة مع وضع القناع والقفازات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتزوج ميركو ميليلا وانطوانيتا بيفيلاكا في أنكونا في وسط البلاد الشرقي على ساحل البحر الأدرياتيكي بحضور موظف الأحوال الشخصية واشبينيهما ومصور. وقد وضع الجميع الأقنعة والقفزات الحامية من الفيروس، وفق ما ذكرت وكالة "اجي" للأنباء .

وقد سمح لهما بإزالة القفازات لتبادل خاتمي الزواج والقناع لاحقا لتبادل القبلة.

ومنعت إيطاليا كل التجمعات أملا بالقضاء على وباء "كوفيد-19" الذي تسبب بوفاة أكثر من 3400 شخص في البلاد.

ومنعت إيطاليا الزيجات والمآتم إلا إذا جرت بعدد محصور جدا من الأشخاص. وغُرم الأسبوع الماضي نحو خمسين شخصا في صقلية عند مشاركتهم في مأتم.


#فيروس كورونا
#إيطاليا

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