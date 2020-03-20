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حانة روسية تقدم لزبائنها كوكتيل فيروس كورونا

تاريخ النشر: 20/03/2020 - 11:00

حانة روسية تقدم لزبائنها كوكتيل فيروس كورونا
(رويترز)
عرب ٤٨ ورويترز

قالت حانة في العاصمة الروسية موسكو إنها اكتشفت العلاج الناجع لحالة الذعر المتزايدة من وباء كورونا، "إنه كوكتيل منعش يحمل اسم الفيروس سريع الانتشار".

وبدأت حانة "رازفيدكا" في موسكو بيع كوكتيل "فيروس كورونا" يوم الأربعاء الماضي. ويقدم المشروب في كوب مع حقنتين طبيتين، تحتوي إحداها على سائل أحمر والأخرى على سائل أخضر. لكن مدير الحانة، أنطون زاجاريا، رفض تحديد المكونات المستخدمة.

وقال إن الهدف من ابتكار هذا الكوكتيل هو مساعدة سكان موسكو على عدم الشعور بالذعر في الوقت الذي تسجل فيه البلاد أعدادا متزايدة من الإصابات بالفيروس.

وسجلت روسيا حتى يوم الخميس 199 إصابة وحالة وفاة واحدة.

وقال زاجاريا لرويترز "فكرة هذا الكوكتيل طرأت فجأة تماما مثل الفيروس الذي ظهر فجأة، قررنا أن نحاول تخفيف مستوى التوتر والذعر الذي يعد ألد أعدائنا في هذا الوضع".

وفي صفحة الحانة على منصة "إنستغرام"، قال القائمون على الحانة إن على الشخص احتساء الكوكتيل فقط عندما تسيطر عليه رغبة جارفة في تخزين مناديل الحمام ودقيق الحنطة السوداء في حالة إغلاق المدينة.

وأضاف زاجاريا "بالطبع ما زال يتعين عليك أن تغسل يديك وتتبع تعليمات منظمة الصحة العالمية، لكن لا داعي للذعر.. لماذا؟ هذا لن يساعد أحدا".


#فيروس كورونا
#علاج
#روسيا
#مشروب

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