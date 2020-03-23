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كورونا يحوّل مركز تزلج إلى مشرحة جثث في مدريد

تاريخ النشر: 23/03/2020 - 22:28

كورونا يحوّل مركز تزلج إلى مشرحة جثث في مدريد
مدريد (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

ذكرت مصادر محليّة في إسبانيا، أنه تم تحويل حلبة للتزلج على الجليد داخل مركز تجاري في مدريد إلى مشرحة مؤقتة، اليوم الإثنين، للتعامل مع ارتفاع عدد الوفيات في العاصمة الإسبانية بسبب فيروس كورونا.

وصرحت متحدثة باسم مجلس مدينة مدريد، أن حلبة التزلج في مركز التسوق "بالاسيو دي هييلو" (قصر الثلج) التي تتسع لنحو 1800 متزلج، ستستخدم "لحفظ الجثث".

وارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إسبانيا، وهي واحدة من الدول الأكثر تضررًا في العالم، إلى 2182، الإثنين بعد وفاة 462 شخصًا في 24 ساعة. وسجل أكثر من نصف الوفيات في مدريد.

(أ ب)

وفي وقت سابق الإثنين، ذكرت بلدية مدريد إن المقابر العامة الـ14 في المدينة ستتوقف عن قبول مزيد من الجثث لأن الموظفين هناك ليس لديهم معدات مناسبة للوقاية.

وقالت حكومة مدريد الإقليمية في بيان، إن "الاستعدادات بدأت حتى يتسنى للمنشآت التي وفرها قصر الجليد لاستقبال الجثث وتسهيل عمل خدمات الجنازات في مواجهة هذا الوضع الاستثنائي".

وأضافت أنه سيبدأ استخدام هذه المشرحة المؤقتة "في الساعات القادمة"، وأشرت إلى أن "هذا إجراء مؤقت واستثنائي يهدف إلى تخفيف آلام أفراد أسر الضحايا والوضع الذي تواجهه المستشفيات في مدريد".

ويقع المركز التجاري في حي هورتاليزا شمالي مدريد، وليس بعيدًا من مركز إيفيما للمؤتمرات الذي تم تحويله إلى مستشفى ميداني لمرضى فيروس كورونا يضم إجمالي 5500 سرير.

وبموجب اتفاق بين حكومة مدريد الإقليمية ووزارة الدفاع الجمعة، بدأ الجنود بالمساعدة في نقل جثث المتوفين بالفيروس إلى المشارح.


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