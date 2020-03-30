  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

لصوص يسرقون لوحة فنيّة لفان غوخ بقيمة 6 مليون يورو

تاريخ النشر: 30/03/2020 - 20:36

لصوص يسرقون لوحة فنيّة لفان غوخ بقيمة 6 مليون يورو
صورة توضيحية من متحف (Pixabay)
عرب ٤٨ / أ ف ب

تسلل سارقون إلى متحف "سينغر لارين" في هولندا، من صباح اليوم الإثنين، وسرقوا لوحة للرسام فنسنت فان غوخ بعد اقتحام المتحف المغلق بسبب تنفشي فيروس كورونا المستجد، وفقًا لما قال مدير المتحف.

وقال مدير المتحف ايفرت فان أوس، الواقع على مسافة 30 كيلومترا جنوبي شرق أمستردام إنه "جرت عملية اقتحام للمتحف الليلة الماضية وسرقت لوحة لفان غوخ".

وأوضح أن اللوحة المسروقة تحمل عنوان "حديقة دير نونن في الربيع" ورسمها فان غوخ عام 1884 في وقت كان يقيم في منزل والده.

وتقدر قيمة اللوحة بين مليون وستة ملايين يورو بحسب وسائل إعلام محلية.

وأوضحت الشرطة وتقارير إخبارية هولندية أن اللصوص دخلوا المتحف في حوالى الساعة 3:15 صباحًا عن طريق كسر بابه الأمامي الزجاجي.


#كورونا
#فيروس كورونا
#لصوص
#سرقة
#متحف
#لوحة فنية
#فان غوخ

حوارات

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مخاوف من ازدياد تعاطي المخدرات والكحول في الحجر الصحي
مخاوف من ازدياد تعاطي المخدرات والكحول في الحجر الصحي

2020-03-30

منشفة لكوبي براينت بيعت بأكثر من 33 ألف دولار بمزاد
منشفة لكوبي براينت بيعت بأكثر من 33 ألف دولار بمزاد

2020-03-30

شركة القفازات الأكبر عالميا تتوقع عجزا إنتاجيا مع كورونا
شركة القفازات الأكبر عالميا تتوقع عجزا إنتاجيا مع كورونا

2020-03-29

الأكثر قراءة

الجيش الإسرائيلي يخشى

الجيش الإسرائيلي يخشى "نهاية العالم" إذا انتشر كورونا في غزة

2020-03-29
مقتلُ الفتى منتصر محمد عبد الخالق حرقًا خلال شجار في جنين

مقتلُ الفتى منتصر محمد عبد الخالق حرقًا خلال شجار في جنين

2020-03-29
انتشار كورونا: القدس على شفا

انتشار كورونا: القدس على شفا "كارثة يصعب السيطرة عليها"

2020-03-29
الصحة الإسرائيلية: 14 وفاة بكورونا وارتفاع الإصابات بالفيروس لـ3865

الصحة الإسرائيلية: 14 وفاة بكورونا وارتفاع الإصابات بالفيروس لـ3865

2020-03-29
إصابات بفيروس كورونا في دبورية وشفاعمرو وبرطعة ومعاوية

إصابات بفيروس كورونا في دبورية وشفاعمرو وبرطعة ومعاوية

2020-03-29