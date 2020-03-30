لصوص يسرقون لوحة فنيّة لفان غوخ بقيمة 6 مليون يورو

عرب ٤٨ / أ ف ب

تسلل سارقون إلى متحف "سينغر لارين" في هولندا، من صباح اليوم الإثنين، وسرقوا لوحة للرسام فنسنت فان غوخ بعد اقتحام المتحف المغلق بسبب تنفشي فيروس كورونا المستجد، وفقًا لما قال مدير المتحف.

وقال مدير المتحف ايفرت فان أوس، الواقع على مسافة 30 كيلومترا جنوبي شرق أمستردام إنه "جرت عملية اقتحام للمتحف الليلة الماضية وسرقت لوحة لفان غوخ".

وأوضح أن اللوحة المسروقة تحمل عنوان "حديقة دير نونن في الربيع" ورسمها فان غوخ عام 1884 في وقت كان يقيم في منزل والده.

وتقدر قيمة اللوحة بين مليون وستة ملايين يورو بحسب وسائل إعلام محلية.

وأوضحت الشرطة وتقارير إخبارية هولندية أن اللصوص دخلوا المتحف في حوالى الساعة 3:15 صباحًا عن طريق كسر بابه الأمامي الزجاجي.