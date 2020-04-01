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لوس أنجليس تعزل مشرديها في بيوت نقالة على شاطئ الهادئ

تاريخ النشر: 01/04/2020 - 12:36

لوس أنجليس تعزل مشرديها في بيوت نقالة على شاطئ الهادئ
(pixabay) توضيحيّة
عرب ٤٨ / أ ف ب

أقرت سلطات مدينة لوس أنجليس الأميركيّة خطّة وأخرجتها إلى حيّز التنفيذ، وهي أن تعزل المشردين المصابين بفيروس كورونا في منازل نقالة مجهزة للتخييم وركنها في منطقة على شواطئها المطلة على المحيط الهادئ.

وقد نقل أكثر من عشرين مشردا إلى موقع دوفيلير للتخييم في إلسيغوندو في ضاحية لوس انجليس الجنوبية. وقد وضع في المكان حوالى مئة منزل جنبا إلى جنب مع منظر رائع على البحر.

ويفرض عناصر أمن يضعون كمامات، عمليات تدقيق صارمة عند المداخل فيما تجول طواقم رعاية مع سترات خاصة وأجهزة تنفس، على النزلاء.

ومتنزه دوفيلير هو واحد من خمسة مراكز جهزتها سلطات لوس أنجليس حتى الآن لعزل مصابين بوباء كوفيد-19 لا يملكون المال لذلك، وغالبيتهم العظمى من المشردين البالغ عددهم نحو خمسين ألفا في المنطقة.

وأوضحت مسؤولة في المنطقة جانيس هان بالقول "نحتاج إلى أماكن يمكن أن ينعزل فيها الناس بأمان بعيدا عن عائلاتهم والآخرين".

ومع فرض إجراءات العزل لاحتواء انتشار الفيروس قبل أسبوعين، أعلن حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم، تخصيص مبلغ 50 مليون دولار لشراء منازل نقالة واستئجار غرف في الفنادق للمشردين.

وقد اشترت ولاية كاليفورنيا 1300 من منازل التخييم هذه في إطار الأزمة الصحية الراهنة.


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