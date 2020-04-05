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روسي يقتل خمسة أشخاص بسبب "صوتهم العالي"

تاريخ النشر: 05/04/2020 - 12:17

روسي يقتل خمسة أشخاص بسبب "صوتهم العالي"
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت الشرطة الروسية أن رجلا يعيش في منطقة ريازان في وسط روسيا، قتال خمسة أشخاص أمام منزله، بإطلاق النار عليهم، مبررا ذلك بانزعاجه من "صوتهم العالي".

وقال المحققون اليوم الأحد، إن الرجل أخبرهم أنه قتل الأشخاص الخمسة بسبب كلامهم بصوت عال ليلا تحت نافذته.

وتأتي الجريمة في ظل حجر يخضع له سكان المنطقة في منازلهم في محاولة للجم انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأطل رجل في الثانية والثلاثين من بلدة يلاتما النار على مجموعة ضمت أربعة رجال شباب وامرأة "كانوا يتكلمون بصوت عال في الشارع تحت نافذته" قرابة الساعة العاشرة مساء السبت، على ما أوضح المحققون.

وتقع يلاتما قرب مدينة ريازان على بعد حوالى 200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة موسكو.

وخرج الرجل إلى شرفته مشتكيا إلى أفراد المجموعة ونشب شجار فما كان منه إلا أن استعان ببندقية صيد على ما أوضحت لجنة التحقيق.

وجاء في بيانها "توفى الجميع متأثرين بجروحهم في المكان".

وأوقف المشتبه فيه الذي لم يكشف ع اسمه. وفتشت شقته وصودر السلاح.


#روسيا
#كورونا المستجد
#فيروس كورونا
#صوت عالي

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