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مُنذ بداية آذار.. الصين تُصدِّر للعالم نحو 4 مليارات كمامة

تاريخ النشر: 05/04/2020 - 17:26

مُنذ بداية آذار.. الصين تُصدِّر للعالم نحو 4 مليارات كمامة
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أصدرت السلطات التجارية الصينيّة، اليوم الأحد، بيانًا تقول فيه إنها باعت منذ بداية آذار/ مارس، ما يقارب الأربعة مليارات قناعات وقائية للوجه للحماية من انتقال فيروس كورونا، مع سعيها إلى تبديد المخاوف حيال نوعية صادراتها من المستلزمات الطبية.

ورغم تراجع عدد الإصابات على أراضيها، شجعت بكين المصانع على زيادة إنتاجها من المستلزمات الطبية في وقت تواجه دول أخرى نقصًا. وأودى وباء كوفيد-19، بحياة أكثر من 65 ألف شخص في العالم.

وقالت المسؤولة في دوائر الجمارك جين هاي، إنه منذ بداية آذار/ مارس، صدرت الصين إلى أكثر من خمسين بلدًا 3,86 مليارات قناع و37,5 مليون بذلة واقية و16 ألف جهاز تنفس و2,84 مليون جهاز لكشف الإصابات بكورونا.

وقدرت قيمة هذه الصادرات ب10,2 ملايين يوان ما يعادل 1,33 مليار يورو.

لكن بعض الدول شكت من نوعية المعدات الطبية الصينية. وفي هذا السياق، أعلنت هولندا في 28 آذار/ مارس أنها أعادت 600 ألف قناع ضمن شحنة تضم 1,3 مليون وصلت من الصين لإنها لم تستوف معايير النوعية. وردّت الصين أن الشركة المصنعة "قالت بوضوح أن الأقنعة ليست للاستخدام الجراحي".


#كورونا
#فيروس كورونا
#كمامات
#الصين
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#بيع

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