مواطن أميركي يفوز بجائزتين بقيمة 2 مليون دولار في يوم واحد

تناقلت وسائل إعلام أميركية، الإثنين الماضي، خبر فوز رجل أميركي من ولاية كولورادوا بجائزتين بقيمة 2 مليون دولار في اليوم ذاته، وذلك بعد إدمان على شراء بطاقات اليانصيب استمر لنحو 30 عامًا.

ودأب الرجل المدعو "جو بي" على شراء نفس الأرقام (5-9-27-39-42) خلال مسيرته الطويلة مع لعبة الحظ، وبعد 30 عامًا من الأمل، ابتسم له الحظ أخيرًا وفوجئ بفوزه بجائزةٍ صباحًا وأخرى مساءً.

وأوضح الرجل أنه اشترى بطاقات تحمل نفس الأرقام من متاجر عدة، مشيرًا إلى أنه حصل على الشيكات الخاصة به عبر منفذ خاص لخدمة بيع السائقين (drive-thru) بعيدا عن الزحام، لكي يتجنب أي مشكلات في وقت يعاني فيه الكثير من الناس من نقص في موارد العيش بسبب أزمة تفشي وباء كورونا.

Joe B from Colorado won the Powerball jackpot not once, but twice in one day. Each for $1 million. https://t.co/XtzdfDsAAV pic.twitter.com/Uf9CDjpwwz — Joel Franco (@OfficialJoelF) April 29, 2020

وضحك الرجل عند سؤال أحد الصحافيين له حول المشروع الذي ينوي الاستثمار به بعد أن أصبح مليونيرًا، وأجاب أنه سيترك الأمر لزوجته، مشيرًا إلى أنها هي "الزعيمة في المنزل".