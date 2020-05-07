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حفلات أميركية لنشر فيروس كورونا

تاريخ النشر: 07/05/2020 - 16:58

حفلات أميركية لنشر فيروس كورونا
(أ. ب.)
عرب ٤٨

عبّر مسؤولون في ولاية واشنطن في شمال غرب الولايات المتحدة اليوم، الخميس، عن قلقهم بشأن التقارير التي تفيد بقيام أشخاص بتنظيم "حفلات كوفيد 19" لنشر الفيروس عمدا.

وحذّر وزير الصحة في الولاية، جون ويزمان، من أن "التجمع في مجموعات في عز تفشي هذا الوباء قد يكون خطرا ويعرض الناس لاحتمال أكبر لدخول المستشفى وحتى الوفاة".

وقال "إضافة إلى ذلك، من غير المعروف بعد ما إذا كان الأشخاص الذين يتعافون من كوفيد 19 يتمتعون بحماية طويلة الأمد" من الإصابة به مجددا.

وجاءت تعليقات ويزمان بعدما أبلغ مسؤولون في مقاطعة "والا والا"، الواقعة على مسافة 420 كيلومترا من جنوب شرق سياتل، أن جزءا من حوالى 100 إصابة يبدو أنها أحدثت عن قصد خلال ما يطلق عليه "حفلات كوفيد 19".

والهدف من هذه التجمعات هو اختلاط أشخاص غير مصابين بالمرض مع شخص مصاب في محاولة لالتقاط العدوى.

وقد سجلت 94 إصابة بفيروس كورونا في مقاطعة "والا والا" ووفاة واحدة حتى يوم أمس، الأربعاء.

وقالت ميغن ديبولت، وهي مسؤولة صحية في المقاطعة إن مثل هذه التصرفات غير مسؤولة، وحضت السكان في منشور على "فيسبوك" على اتباع إجراءات التباعد الجسدي والاجتماعي المناسب لمنع انتقال الفيروس من شخص إلى آخر.

وأضافت "نحن في حاجة إلى استغلال هذا الوقت للتصرف بشكل سليم (...) حتى نتمكن من البدء في إعادة فتح مجتمعنا. و'حفلات كوفيد 19' ليس جزءا من الحل".


#فيروس كورونا
#حفلات
#تحذير

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