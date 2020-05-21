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أميركي يطلق النار على طباخ.. طلب منه وضع كمامة

تاريخ النشر: 21/05/2020 - 14:18

أميركي يطلق النار على طباخ.. طلب منه وضع كمامة
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أوقفت الشرطة مواطنا أميركيا، اليوم الخميس، بعدما أصاب برصاصة موظفا في سلسلة مطاعم للوجبات السريعة، رفض تقديم الطعام له لعدم وضعه كمامة، بحسب ما ذكرت الشرطة.

وأوقفت شرطة أورورا في ولاية كولورادو، غرب الولايات المتحدة، كيلفن واتسون (27 عاما) بعدما تسبب بالحادث قبل أيام قليلة في مطعم تابع لسلسلة "وافل هاوس" فتح أبوابه فقط للمبيعات التي يحملها الزبون معه بسبب جائحة كوفيد-19.

وجاء في تقرير عملية التوقيف الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس"، أن موظفي المطعم رفضوا مرتين خدمة الزبون الذي أصر على عدم وضع كمامة.

وقال شهود إن الشاب وضع مسدسا على طاولة الخدمة وقال للطباخ: "أنا قادر على نسف دماغك فورا".

وفي الليلة التالية عاد كيلفن واتسون إلى المطعم وطلب منه مجددا وضع الكمامة أو مغادرة المكان. فما كان منه إلا أن ضرب الطباخ وطارده داخل المبنى وأطلق النار عليه.

وأصيب الضحية في الصدر ونقل إلى المستشفى حيث يتعافى من إصابته على ما أفادت الشرطة المحلية وكالة "فرانس برس".

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#الشرطة
#قتل
#كمامة
#أميركي

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