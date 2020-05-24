  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

خلاف بين رجال الدين في إيران حول موعد عيد الفطر

تاريخ النشر: 24/05/2020 - 15:36

خلاف بين رجال الدين في إيران حول موعد عيد الفطر
من صلاة العيد في طهران الأحد (أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب

في خطوةٍ نادرة، تحتفل إيران بأول أيام عيد الفطر السعيد في يومين، الأحد والإثنين، بعد خلاف المرجعيات الدينية في البلاد، حول بداية العيد.

وأعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، أمس، السّبت، أن عيد الفطر يصادف هذا العام يوم الأحد. في المقابل، أعلنت مرجعيات دينية كبرى أخرى في البلاد، بينها آية الله عبد الله الجوادي الآملي وناصر مكارم الشيرازي ولطف الله الصافي الكلبايكاني، في بيانات منفصلة، العيد يوم غدٍ، الإثنين.

لكن عمليًا، ونظرًا لطبيعة النظام السياسي في إيران، يحتفل في العيد في غالبية المساجد المفتوحة في البلاد يوم الأحد.

وتحتفل الأقلية السنية في البلاد بالعيد يوم الأحد كما في غالبية العالم الإسلامي.

وفي طهران، حيث لا تزال غالبية المساجد مغلقة من أجل منع تفشي فيروس كورونا المستجد، شارك المؤمنون في صلاة العيد، لكن مع احترام قواعد التباعد، وفق ما شاهد صحافيون في فرانس برس.

وتبقى الصلوات الجماعية ممنوعة بالمبدأ في العاصمة نظرًا للوضع الصحي، لكن منح استثناء خاص لمناسبة العيد.

كذلك، أصدر خامنئي عفوًا عن آلاف المدانين في البلاد لمناسبة العيد.

وذكرت وكالة "ميزان" الرسمية التابعة للسلطة القضائية في إيران أن العفو شمل 3721 مدانًا، واستفاد منه خصوصًا "المتهمون بجرائم مرتبطة بأمن الدولة".

وفيما لم تعط الوكالة مزيدًا من التفاصيل، أفادت وسائل إعلام إيرانية عدة أن اسم اسماعيل بخشى وأسماء نشطاء آخرين من عمال مصنع "هفت تبة" للسكر في سوس في جنوب غربيّ إيران، هم من بين المستفيدين من العفو.

وكان بخشى من بين الداعين لإضراب عن العمل في المصنع لعدة أسابيع أواخر عام 2018. وحكم عليه مع خمسة من زملائه بالسجن بين 5 إلى 7 سنوات. وأطلق سراحه بكفالة في تشرين الأول/أكتوبر 2019 بانتظار استئناف الحكم الصادر بحقه.

وأكد أنه تعرض للتعذيب خلال الحجز الاحتياطي. ودون الإشارة إلى حصول انتهاكات في عملية محاكمة بخشى وزملاؤه، أكدت السلطة القضائية في أيلول/سبتمبر أنها أمرت بإخضاعهم لمحاكمة "عادلة ومنصفة" بالاستئناف.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#إيران
#عيد الفطر
#طهران
#خامنئي

حوارات

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

هل أضرّتكم كورونا ماليا؟ هؤلاء ضاعفوا ثرواتهم بسببها!
هل أضرّتكم كورونا ماليا؟ هؤلاء ضاعفوا ثرواتهم بسببها!

2020-05-23

هل الإنسان هو المسؤول عن انتشار الفئران الرماديّة؟
هل الإنسان هو المسؤول عن انتشار الفئران الرماديّة؟

2020-05-23

جمعية الثقافة العربية تعلن عن الفائزين بمسابقة القصة المصورة
جمعية الثقافة العربية تعلن عن الفائزين بمسابقة القصة المصورة

2020-05-22

الأكثر قراءة

هل بدأت إسرائيل في محاولة

هل بدأت إسرائيل في محاولة "نزع الشرعية" عن عبّاس؟

2020-05-23

"استئناف التنسيق الأمني يحتاج إلى رسالة إسرائيلية بتأجيل الضم"

2020-05-23
#حق_منة_عبد_العزيز: اغتصبوها وضربوها وصوّروها.. طالبت بحقها ثمّ

#حق_منة_عبد_العزيز: اغتصبوها وضربوها وصوّروها.. طالبت بحقها ثمّ "تنازلت"

2020-05-23
سفن وقود إيرانية تقترب من فنزويلا رغم تحذيرات أميركية

سفن وقود إيرانية تقترب من فنزويلا رغم تحذيرات أميركية

2020-05-23
حالة الطقس: درجات حرارة معتدلة وتوقعات بسقوط أمطار في أول أيام العيد

حالة الطقس: درجات حرارة معتدلة وتوقعات بسقوط أمطار في أول أيام العيد

2020-05-23