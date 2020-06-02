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ملاكم شهير يعرض تحمّل تكاليف جنازة فلويد

تاريخ النشر: 02/06/2020 - 13:00

ملاكم شهير يعرض تحمّل تكاليف جنازة فلويد
الملاكم الشهير، فلويد مايويذر(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

عرض الملاكم الشهير، فلويد مايويذر تحمّل تكاليف جنازة جورج فلويد، الذي فجرت وفاته، بينما كان رهن احتجاز الشرطة في مينيابوليس، احتجاجات في كافة أنحاء الولايات المتحدة.

وأكدت شركة مايويذر برودكشنز، المسؤولة عن الترويج لبطل العالم السابق في خمسة أوزان، في حسابها على "تويتر"، تقديمها للعرض.

وقالت العديد من وسائل الإعلام إن أسرة فلويد وافقت على العرض حسبما ذكرت "رويترز".

وفجرت واقعة وفاة فلويد غضبا عارما في الولايات المتحدة وخارجها، وتحدث عنها العديد من الرياضيين المحترفين، ومن بينهم مايكل جوردن أسطورة كرة السلة الأميركية.

وكانت عائلة جورج فلويد، قد أعلنت الاثنين، أن ابنها سيوارى الثرى، الثلاثاء المقبل، في هيوستن.

وقال محامي العائلة، بنكرامب خلال مؤتمر صحافي إنه بانتظار حلول موعد الجنازة صباح الثلاثاء الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش في هيوستن حيث تقيم عائلة الراحل، وستقام مراسم تأبين أخرى له في مناطق أخرى من البلاد.

وأوضح أن أول حفل تأبين لفلويد سيقام عصر الخميس في مينيابوليس بولاية مينيسوتا حيث قضى فلويد البالغ 46 عاما اختناقا عندما ضغط شرطي بركبته على عنقه حتى الموت بعدما اعتقله مع زملائه وكبّلوا يديه إلى الخلف وثبّتوه أرضا، في واقعة أثارت موجة احتجاجات عنيفة امتدت إلى عشرات المدن الأميركية.

وأضاف المحامي أنه يوم السبت القادم سيجري حفل تأبين ثان في نورث كارولاينا، حيث ولد فلويد، من دون مزيد من التفاصيل.

أما عشية الجنازة التي ستقام، اليوم الثلاثاء، في هيوستن بولاية تكساس حيث نشأ الراحل فسيسجى الجثمان طوال مساء الاثنين لكي يتسنّى للجمهور إلقاء تحية الوداع عليه.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#فلويد
#جنازة
#تأبين
#احتجاز الشرطة
#الملاكم

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