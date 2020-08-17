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لمكافحة كورونا: ترامب يعين مستشارا ليس مختصًا

تاريخ النشر: 17/08/2020 - 11:50

لمكافحة كورونا: ترامب يعين مستشارا ليس مختصًا
المستشار الأميركي لمكافحة كورونا، سكوت أتلاس (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب

عين الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، الضيف المتكرر على قناة "فوكس نيوز"، سكوت أتلاس، كمستشار خاص لمكافحة فيروس كورونا، والذي لا يملك أي خبرة في مجال الصحة العامة أو الأمراض المعدية.

وعمل أتلاس وظيفة رئيس لقسم الأشعة العصبية في المركز الطبي بجامعة ستانفورد والزميل في معهد هوفر المحافظ في ستانفورد، لكنه لا يملك أي خبرة في مجال الصحة العامة أو الأمراض المعدية.

وانتقد أتلاس منذ فترة طويلة لعمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، وقام بحملة من أجل عودة الأطفال إلى المدارس وعودة الرياضة إلى الجامعات، تمامًا مثل ترامب.

وقال ترامب للصحافيين أثناء تقديم أتلاس إن "سكوت رجل مشهور للغاية، ويحظى باحترام كبير. لديه العديد من الأفكار الرائعة، ويعتقد أن ما فعلناه جيد حقًا".

وعيّن أتلاس وسط توترات مستمرة بين ترامب والدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، ومنسقة فريق العمل، ديبورا بيركس.

بينما لا تزال بيركس منخرطة عن كثب في تعامل الإدارة مع الوباء، فقد اتفقت مع فاوتشي في الاعتراض علنًا على الصورة الوردية التي رسمها الرئيس عن الفيروس، الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 167 ألف شخص في الولايات المتحدة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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