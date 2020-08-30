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كمامة فرنسيّة مصنوعة من نبتة القنب.. بيعت بالملايين

تاريخ النشر: 30/08/2020 - 13:45

كمامة فرنسيّة مصنوعة من نبتة القنب.. بيعت بالملايين
كمامة فرنسيّة مصنوعة من نبتة القنب (Géochanvre)
عرب ٤٨ / أ ف ب

تنتج شركات فرنسية كمامة واقية من فيروس كورونا المستجد المصنوعة من شتلة القنب وقابلة للتحلل والتسميد.

وأوضحت مديرة مصنع "جيوشانفر" في ليزين في مقاطعة يون، ستيفاني غوفنيه، أن "للقنب خصائص تُغني عن إضافة منتجات أخرى" إلى الكمامة، كالغراء أو المواد الرابطة.

وشرحت لوكالة "فرانس برس" أن "خصائصها تتيح حصول التنقية والتهوئة من دون استخدام أية مواد إضافية".

وقد طورت هذه الشركة الناشئة المتخصصة في التنمية المستدامة وصناعة اللبادات النباتية فكرة إنتاج هذه الكمامة من القنب في الربيع الماضي، علما أن نبتة القنب التي تنتج أزهارها الحشيشة، تُستخدم أليافها على نطاق واسع في صناعة الملابس واللبادات.

وتحققت السلطات الفرنسية من مطابقة الكمامة للمعايير المطلوبة، وأفادت بالفعل بأن نسبة تنقيتها الهواء الخارجي 89 في المئة.

وقد بيعت من الكمامة 1.4 مليون قطعة، وقال المدير التجاري في "جيوشانفر"، جيرالد باييت، إن الشركة تصنع "خمسة آلاف كمامة في اليوم".

وأوضح باييت أنها "الكمامة الوحيدة القابلة للتسميد في فرنسا وأوروبا"، مشيرا إلى وجود "زبائن من بلجيكا وسويسرا وإيطاليا".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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