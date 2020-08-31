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السينما تعود للولايات المتحدة بعد كورونا: أبرز الأفلام وإيراداتها

تاريخ النشر: 31/08/2020 - 10:39

السينما تعود للولايات المتحدة بعد كورونا: أبرز الأفلام وإيراداتها
صورة ترويجية للفيلم
عرب ٤٨

بعد أشهر طويلة من الانقطاع بسبب إجراءات الحدّ من انتشار فيروس كورونا، عادت دور السينما إلى العمل في الولايات الأميركيّة المتحدة، الأسبوع الماضي، وتصدّر فيلم الرّعب الجديد "المتحولون الجدد" (ذا نيو موتانتس) إيراداتها محققا سبعة ملايين دولار.

والفيلم بطولة مايسي وليامز وأنيا تايلور وتشارلي هيتون وأليس براجا ومن إخراج جوش بون.

وعلى الرغم من أن الإيرادات كانت عند الحد الأدنى من التوقعات، فإن عرض شركتي "ديزني" و"توينتيث سينشوري إستديوز" للفيلم يمثّل أكبر عرض أول حتى الآن لفيلم جديد خلال الجائحة.

وقالت "ديزني" إن ما بين 60 و70 في المئة تقريبا من دور السينما أعادت فتح أبوابها في شتى أنحاء الولايات المتحدة وكندا، غير أنّ مدنًا كبرى ما تزال في قائمة انتظار فتح أبوابها، مثل لوس أنجليس وسان فرانسيسكو وسياتل وواشنطن العاصمة ونيوجيرزي ونيويورك.

وتشكّل هذه المدن أحد أكبر أسواق السينما في العالم.

وفي المناطق التي استأنفت فيها دور السينما نشاطها، يتم فرض حد أقصى للطاقة الاستيعابية لدور السينما إضافة إلى إبقاء مسافة بين المقاعد التزاما بتدابير التباعد الاجتماعي.

وقال المحلل ديفيد إيه.جروس في لـ"رويترز" إن "المتحولين الجدد" كان سيحقق نحو 14 مليون دولار لو كانت كل دور السينما البالغ عددها ستة آلاف دار في الولايات المتحدة مفتوحة.

واحتل فيلم الحركة والإثارة "المختلّ" (أنهينجد)المركز الثاني في ثاني أسبوع لعرضه، محقّقا 2.600000 دولار. والفيلم بطولة راسل كرو وكارين بيستوريوس وجابرييل بيتمان وجيمي سمبسون ومن إخراج ديريك بورت.

وجاء في المركز الثالث فيلم الرسوم المتحركة الجديد "سبونج بوب: الهروب" (ذا سبونج بوب فيلم: سبونج أون ذا رن) محققا 604.000 دولار.

واحتل المركز الرابع الفيلم الكوميدي الجديد "التاريخ الشخصي لديفيد كوبرفيلد" (ذا بيرسونال هيستوري ديفيد كوبرفيلد) وحقق 520.000 دولار، وهو من بطولة ديف باتيل وأنورين بارنارد وبيتر كابالدي ومورفيد كلارك ومن إخراج أرماندو يانوتشي.

وجاء في المركز الخامس فيلم الدراما "كلمات على جدران الحمام"(ووردز أون باثروم وولز) محققا 453360 دولارا في ثاني أسبوع لعرضه، وهو من بطولة تشارلي بلامر وآندي جارسيا وتايلور راسل وأناسوفيا روب ومن إخراج ثور فرودينتال.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#السينما
#المتحولون الجدد
#سبونج بوب
#فيروس كورونا

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