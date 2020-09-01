ماذا وعد الرئيس الفرنسي فيروز؟

التقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بالمطربة اللبنانية فيروز في بيروت، أمس الإثنين، ووصف ماكرون زيارته بأنها "جميلة وقوية للغاية".

وقال الرئيس الفرنسي إنني "تحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لي عن لبنان نحبه وينتظره الكثير منا وعن الحنين الذي ينتابنا".

وظهر محتجون في بث تلفزيوني مباشر خارج منزل فيروز حاملين لافتات تعارض تشكيل حكومة مع "القتلة" وتحذر ماكرون من "الوقوف في الجانب الخطأ من التاريخ".

وقابل ماكرون مطالب المحتجين، وصرخ البعض قائلين "أديب لا" وذلك في إشارة إلى رئيس الوزراء اللبناني المُكلف بتشكيل الحكومة القادمة، مصطفى أديب، الذي رشحه الزعماء اللبنانيون، أمس الإثنين، تحت ضغط فرنسي.

دخول الرئيس الفرنسي ماكرون الى منزل فيروز برفقة ريما الرحباني pic.twitter.com/bYuX2oErEh — Fares | فارس (@iFarex) August 31, 2020

وعند انتهاء الزيارة، توقف ماكرون للحديث مع المحتجين، وأمكن سماعه يقول في بث تلفزيوني "قطعت التزاما لها (فيروز) مثلما أقطع التزاما لكم هنا الليلة بأن أبذل كل شيء حتى تطبق إصلاحات ويحصل لبنان على ما هو أفضل أعدكم بأنني لن أترككم".

ويزور ماكرون بيروت للمرة الثانية خلال أقل من شهر كي يحث السياسيين على تشكيل حكومة مؤلفة من خبراء وقادرة على القضاء على الفساد والهدر والإهمال وإعادة البناء بعد الانفجار المدمر الذي شهده مرفأ بيروت هذا الشهر وأودى بحياة 190 شخصا.

وعندما سئل عن أغنيته المفضلة لفيروز أجاب بأنها "لبيروت" التي كانت تذيعها القنوات المحلية بينما كانت تعرض صورا للانفجار وتبعاته. ونادرا ما تتحدث فيروز لوسائل الإعلام رغم إذاعة أغنياتها عبر موجات الأثير من الرباط وحتى بغداد.

ونالت فيروز إعجاب رؤساء فرنسيين آخرين. فقد منحها الرئيس فرانسوا ميتران وسام قائد الفنون والآداب عام 1988 ومنحها الرئيس جاك شيراك وسام فارس جوقة الشرف في عام 1998.

وكان أول ظهور لفيروز، التي ولدت باسم نُهاد حداد، على تلفزيون أوروبي عام 1975 في برنامج فرنسي. وفي عام 1979، تضمنت أغنيتها "إلى باريس!" كلمات تقول فيها "يا فرنسا شو بقلن لأهلك عن وطني الجريح؟".

وخلال الحرب الأهلية قامت فيروز بجولة في الخارج، وأحيت حفلا غنائيا واحدا فقط في لبنان على خشبة مسرح بين شطري بيروت التي كانت مقسمة بسبب الحرب آنذاك.