  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

ماذا وعد الرئيس الفرنسي فيروز؟

تاريخ النشر: 01/09/2020 - 10:16

ماذا وعد الرئيس الفرنسي فيروز؟
الفنانة اللبنانية، فيروز (فيسبوك)
عرب ٤٨ / رويترز

التقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بالمطربة اللبنانية فيروز في بيروت، أمس الإثنين، ووصف ماكرون زيارته بأنها "جميلة وقوية للغاية".

وقال الرئيس الفرنسي إنني "تحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لي عن لبنان نحبه وينتظره الكثير منا وعن الحنين الذي ينتابنا".

وظهر محتجون في بث تلفزيوني مباشر خارج منزل فيروز حاملين لافتات تعارض تشكيل حكومة مع "القتلة" وتحذر ماكرون من "الوقوف في الجانب الخطأ من التاريخ".

وقابل ماكرون مطالب المحتجين، وصرخ البعض قائلين "أديب لا" وذلك في إشارة إلى رئيس الوزراء اللبناني المُكلف بتشكيل الحكومة القادمة، مصطفى أديب، الذي رشحه الزعماء اللبنانيون، أمس الإثنين، تحت ضغط فرنسي.

وعند انتهاء الزيارة، توقف ماكرون للحديث مع المحتجين، وأمكن سماعه يقول في بث تلفزيوني "قطعت التزاما لها (فيروز) مثلما أقطع التزاما لكم هنا الليلة بأن أبذل كل شيء حتى تطبق إصلاحات ويحصل لبنان على ما هو أفضل أعدكم بأنني لن أترككم".

ويزور ماكرون بيروت للمرة الثانية خلال أقل من شهر كي يحث السياسيين على تشكيل حكومة مؤلفة من خبراء وقادرة على القضاء على الفساد والهدر والإهمال وإعادة البناء بعد الانفجار المدمر الذي شهده مرفأ بيروت هذا الشهر وأودى بحياة 190 شخصا.

وعندما سئل عن أغنيته المفضلة لفيروز أجاب بأنها "لبيروت" التي كانت تذيعها القنوات المحلية بينما كانت تعرض صورا للانفجار وتبعاته. ونادرا ما تتحدث فيروز لوسائل الإعلام رغم إذاعة أغنياتها عبر موجات الأثير من الرباط وحتى بغداد.

ونالت فيروز إعجاب رؤساء فرنسيين آخرين. فقد منحها الرئيس فرانسوا ميتران وسام قائد الفنون والآداب عام 1988 ومنحها الرئيس جاك شيراك وسام فارس جوقة الشرف في عام 1998.

وكان أول ظهور لفيروز، التي ولدت باسم نُهاد حداد، على تلفزيون أوروبي عام 1975 في برنامج فرنسي. وفي عام 1979، تضمنت أغنيتها "إلى باريس!" كلمات تقول فيها "يا فرنسا شو بقلن لأهلك عن وطني الجريح؟".

وخلال الحرب الأهلية قامت فيروز بجولة في الخارج، وأحيت حفلا غنائيا واحدا فقط في لبنان على خشبة مسرح بين شطري بيروت التي كانت مقسمة بسبب الحرب آنذاك.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#ماكرون
#فيروز
#محتجون
#ترشيح
#مصطفى أديب

حوارات

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

السينما تعود للولايات المتحدة بعد كورونا: أبرز الأفلام وإيراداتها
السينما تعود للولايات المتحدة بعد كورونا: أبرز الأفلام وإيراداتها

2020-08-31

بريطانيا: خصم 50% على المطاعم والحكومة تتكفّل بالنصف الآخر
بريطانيا: خصم 50% على المطاعم والحكومة تتكفّل بالنصف الآخر

2020-08-31

كمامة فرنسيّة مصنوعة من نبتة القنب قابلة للتحلُّل
كمامة فرنسيّة مصنوعة من نبتة القنب قابلة للتحلُّل

2020-08-30

الأكثر قراءة

إرجاء افتتاح العام الدراسي في

إرجاء افتتاح العام الدراسي في "المدن الحمراء".. تشمل 17 بلدة عربية

2020-08-31
الرملة: مقتل شابة في جريمة إطلاق نار

الرملة: مقتل شابة في جريمة إطلاق نار

2020-08-31
كوشنر من أبو ظبي متقدّما وفدًا إسرائيليا: سنحافظ على التفوق الإسرائيلي

كوشنر من أبو ظبي متقدّما وفدًا إسرائيليا: سنحافظ على التفوق الإسرائيلي

2020-08-31
ما سرُّ كلمة

ما سرُّ كلمة "كريات غات" التي طارت إلى الإمارات؟ "يبدو أنها رسالة لعبد الناصر"

2020-08-31
مصرع 4 أشخاص ومحاولة إنعاش خامس إثر حادث بين حافلة إسرائيلية وسيارة فلسطينية قرب قلقيلية

مصرع 4 أشخاص ومحاولة إنعاش خامس إثر حادث بين حافلة إسرائيلية وسيارة فلسطينية قرب قلقيلية

2020-08-31