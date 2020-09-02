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وفاة "دوتش".. مدرّس الرّياضيّات الذي قتل 15 ألفًا

تاريخ النشر: 02/09/2020 - 08:16

وفاة "دوتش".. مدرّس الرّياضيّات الذي قتل 15 ألفًا
"دوتش" خلال جلسات المحاكمة (أ ب)
عرب ٤٨

توفي الجلاد السابق لنظام الخمير الحمر في كمبوديا، "دوتش"، اليوم، الأربعاء، عن 77 عامًا، في سجنه الذي يقضي فيه السجن مدى الحياة.

وأدار "دوتش"، واسمه الأصلي كاينغ غويك إياف، في سنوات 1975-1979، سجن "تول سلينغ" في العاصمة، حيث قضى نحو 15 ألف شخص تحت التعذيب في عهد نظام الخمير الحمر في كمبوديا.

وعانى "دوتش"، الذي توفّي في مشفى الصّداقة الخميرية-السوفياتية، منذ سنوات عديدة من مرض رئوي، بحسب ما ذكرت "فرانس برس".

وكان "دوتش"، المدير السابق لسجن "تول سلينغ" الشهير باسم سجن "إس-21"، أول متّهم تدينه محكمة جرائم الحرب التي أنشئت في بنوم بنه برعاية الأمم المتحدة لمحاكمة مرتكبي الفظاعات خلال حكم النظام الماوي المتطرّف.

وفي 2010 حكمت عليه محكمة الدرجة الأولى بالسجن لمدة 30 عامًا، قبل أن تشدّد محكمة الاستئناف العقوبة بعد ذلك بعامين لتصبح السجن بمدى الحياة.

وبعدما نجح مدرّس الرياضيات السابق في الاختباء لسنوات عديدة، فضح أمره مصوّر إيرلندي حين وجده يعمل في منظمة مسيحية غير حكومية.

وأشرف "دوتش" على استجواب وتعذيب آلاف الرجال والنساء والأطفال في سجن "إس-21" قبل أن يرسلوا إلى "حقول القتل" القريبة حيث تم إعدام حوالي 15 ألف شخص.

وقضى نحو مليوني شخص بسبب التعذيب أو الإنهاك أو سوء التغذية إبان الممارسات الماركسية-اللينينية الفظيعة التي كان يمارسها الخمير الحمر.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#دوتش
#جرائم حرب
#الخمير الحمر

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