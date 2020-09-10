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لاعبة كرة قدم يابانيّة تنضم لفريق للرجال

تاريخ النشر: 10/09/2020 - 19:59

لاعبة كرة قدم يابانيّة تنضم لفريق للرجال
يوكي ناغاساتو (أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت لاعبة منتخب سيدات اليابان لكرة القدم، يوكي ناغاساتو، إنها استلهمت من كفاح الأميركية ميغان رابينو، من أجل المساواة بين الجنسين، حيث اتخذت خطوة غير عادية بالانضمام إلى فريق للرجال اليوم، الخميس.

وستلعب ناغاساتو، المتوّجة بلقب كأس العالم للسيدات عام 2011، كمحترفة مع هايابوسا اليفن، الذي يضم شقيقها غنكي، وهو فريق للهواة في مسقط رأسها كاناغاوا.

وستعود المهاجمة البالغة من العمر 33 عاما إلى فريقها شيكاغو ريد ستارز في دوري الأميركي، مع انطلاق الموسم 2021 فور انتهاء عقد اعارتها لفريقها الشعبي.

وقالت ناغازاتو، التي حلت بلادها أيضا في المركز الثاني في كأس العالم 2015 وأولمبياد 2012، في حفل الكشف عن التعاقد معها "بصراحة، كم يمكنني المساهمة بين الرجال هذا غير معروف".

وأضافت "لكنني استلهمت حقا من رسائل رابينو حول الفجوة بين الجنسين في كأس العالم وكنت أتساءل عما إذا كان بإمكاني أيضا إرسال رسالة إلى المجتمع".

وتعد رابينو، الفائز بالكرة الذهبية في نسختها الأخيرة بعد تألقها في كأس العالم وقيادتها بلادها للفوز باللقب، ناشطة قوية من أجل العدالة الاجتماعية، إذ قادت المحاولات للحصول على المساواة في الأجور بين لاعبي ولاعبات المنتخبات.

وأكدت ناغاساتو أن فكرة انضمامها إلى هايابوسا اليفن، هي خطوة تأمل من خلالها أن ترسل رسالة قوية وقالت "اعتقدت انه يمكنني أن أظهر أن النساء يستطعن أيضا اللعب في فريق للرجال". وأضافت: "أريد أن أساعد في خلق مجتمع لا يوجد فيه حدود فيما يتعلق بنوع الجنس أو العرق".

وأعلنت ناغاساتو انها لا تطمح للعب مع منتخب بلادها في اولمبياد طوكيو المؤجلة العام المقبل "لا أستطيع حقا أن أتخيل نفسي أشارك في الألعاب الأولمبية".

انضمت ناغاساتو إلى شيكاغو عام 2017 وسجلت ثمانية أهداف إلى جانب ثماني تمريرات حاسمة في الدوري العام الماضي.

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#يوكي ناغاساتو

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