أصالة تغني حديثًا نبويًا... وجدل في مواقع التواصل الاجتماعي

أطلقت المطربة السورية، أصالة نصري، أغنية جديدة عنوانها "رفقًا" مؤخرًا يرد فيها حديث نبوي.

وتقول كلمات الأغنية "رفقًا بمن عنهنّ قيلَ، استوصوا خيرًا بالنساء. فقد خلقنَ بضعفهنَّ وزادهنَّ الله حياء"، من كلمات الشّاعر محمد أبو نعمة وألحان سهم.

وحقّقت الأغنية قرابة 350 ألف مشاهدة على يوتيوب، وأكثر من 1.4 مليون مشاهدة على تويتر.

وتضاربت ردود الفعل حول الأغنية، بين من رفضها نظرًا لأنها تغنّي حديثًا نبويًا، واعتبروا ذلك "إهانة للحديث"، وأطلق الرافضون وسم #أصالةـاخرسي.

#اصاله_اخرسي



كلمات أغنية #اصاله_نصري الجديدة تثير استياء وغضب فتيات ورفضهن لوصفهنّ بالضعف.



كلمات الأغنية المقصودة:



رفقاً بمن عنهن قيل

استوصوا خيرا بالنساء

فقد خلقن بضعفهن

وزادهن الله حياء pic.twitter.com/nG5EUjLHzx — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) September 16, 2020

بينما رفض آخرون الأغنية بسبب رسمها صورة للنساء تصوّرهن على أنهنّ ضعيفات وبحاجة إلى عطف من الرّجال. وتداول ناشطون مقطعًا مصورًا قديمًا للفنانة أحلام، تتحدّث فيه عن المرأة القوية.

مغردين يتداولون مقطع قديم للفنانة أحلام وهي تتحدث عن المرأة القوية، وذلك بعد الجدل الذي أحدثته اصالة في أغنيتها "رفقًا". pic.twitter.com/doBZt02me5 — VIRAL (@Viral_Arabic) September 16, 2020

في المقابل، عبّر فنّانون بارزون عن إعجابهم بالأغنية، أبرزهم الفنانة اللبنانيّة إليسا.