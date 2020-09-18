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أصالة تغني حديثًا نبويًا... وجدل في مواقع التواصل الاجتماعي

تاريخ النشر: 18/09/2020 - 09:03

أصالة تغني حديثًا نبويًا... وجدل في مواقع التواصل الاجتماعي
ألبوم إصالة الجديد (إنستغرام)
عرب ٤٨

أطلقت المطربة السورية، أصالة نصري، أغنية جديدة عنوانها "رفقًا" مؤخرًا يرد فيها حديث نبوي.

وتقول كلمات الأغنية "رفقًا بمن عنهنّ قيلَ، استوصوا خيرًا بالنساء. فقد خلقنَ بضعفهنَّ وزادهنَّ الله حياء"، من كلمات الشّاعر محمد أبو نعمة وألحان سهم.

وحقّقت الأغنية قرابة 350 ألف مشاهدة على يوتيوب، وأكثر من 1.4 مليون مشاهدة على تويتر.

وتضاربت ردود الفعل حول الأغنية، بين من رفضها نظرًا لأنها تغنّي حديثًا نبويًا، واعتبروا ذلك "إهانة للحديث"، وأطلق الرافضون وسم #أصالةـاخرسي.

بينما رفض آخرون الأغنية بسبب رسمها صورة للنساء تصوّرهن على أنهنّ ضعيفات وبحاجة إلى عطف من الرّجال. وتداول ناشطون مقطعًا مصورًا قديمًا للفنانة أحلام، تتحدّث فيه عن المرأة القوية.

في المقابل، عبّر فنّانون بارزون عن إعجابهم بالأغنية، أبرزهم الفنانة اللبنانيّة إليسا.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#أصالة نصري
#رفقا
#لا تستسلم

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