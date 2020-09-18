ألمانيا تحظر المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام

عرب ٤٨/ أ ف ب

قرّر مجلس النواب الألماني (بوندستاغ)، أمس، الخميس، منع بيع المواد البلاستيكيّة التي تستخدم مرّة واحدة، اعتبارًا من تموز/يوليو المقبل.

وأشار مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة الألمانيّة في حزيران/يونيو الماضي، وصادق عليه البوندستاغ، أمس الخميس، إلى أنّ منع "عيدان تنظيف الأذن والصحون والشوك والسكاكين والملاعق والأكواب وقصبات الشرب" وسواها.

كذلك، يشمل المنع بعض مواد التغليف المصنوعة من البوليسترين والتي تستخدم كحاويات للطعام.

ويأتي القانون تطبيقًا لتوجيهات أوروبية أقرّت عام 2018، بعد أشهر من المفاوضات بين الدول الأعضاء، ونصّت على منع نحو 12 فئة من المواد البلاستيكية.

والمنتجات المحظورة تشكّل نحو 70 في المئة من النفايات التي تلوث البحار والشواطئ، بحسب المفوضية الأوروبية.

وكانت دول أوروبية أخرى أقرت منعًا مماثلًا في وقت سابق، ومنها فرنسا التي بدأت بتطبيق المنع في الأول من كانون الثاني/يناير 2020.

ويُنتَج سنويًا في العالم نحو 350 مليون طن من المواد البلاستيكية. وتُعتَبَر آسيا المنتِج الأول (50 في المئة) تليها أميركا الشمالية (19 في المئة) فأوروبا (16 في المئة).

وتوقع الصندوق العالمي للحياة البرية أن يزيد الإنتاج العالمي من المواد البلاستيكية بنسبة 41 في المئة قبل سنة 2030، وأن تتضاعف كمية النفايات البلاستيكية الموجودة في البحار لتصل إلى 300 مليون طنّ.