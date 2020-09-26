  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

"مستشفى الحمير": ملجأ آمن للحمير في الضفة

تاريخ النشر: 26/09/2020 - 10:12

"مستشفى الحمير": ملجأ آمن للحمير في الضفة
مستشفى الحمير (الأناضول)
عرب ٤٨ والأناضول

داخل مزرعة من الصفيح بمدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، ينهمك الطبيب البيطري، راكان سلعوس، في علاج أحد الحمير من إصابات ألمت به.

البيطري الفلسطيني يعمل منذ عام 2011 في جمعية "الملجأ الآمن للحمير في الأراضي المقدسة"، مركزها بريطانيا، وهدفها مساعدة الحيوانات العاملة، وتوفير الخدمات العلاجية المجانية لها.

ويُقدم سلعوس، العلاج لنحو 500 حيوان عامل أسبوعيا، أغلبها من الحمير، بينما تأوي الجمعية في نابلس، أو ما يعرف شعبيا بـ"مستشفى الحمير"، نحو 32 حمارا، تركها مالكوها، بعد أن حال تقدم سنها بينها وبين تقديم الخدمة المطلوبة.

فكرة الجمعية، بحسب سلعوس، انطلقت من بريطانيا عام 2000، ثم انتقلت إلى مدينة نابلس، ليتم إنشاء الملجأ، عام 2011، حيث بدأ بتقديم خدماته الواسعة والمتنوعة، ليكون بذلك الأول من نوعه في الضفة الغربية.

(الأناضول)

ووفق ما روى سلعوس، فإن مضيفة طيران بريطانية كانت في زيارة إلى الأراضي الفلسطينية عام 2000، ولا حظت حمارا بوضع صحي صعب، ويعاني من جروح مختلفة، فقررت نقله لبريطانيا وعلاجه. ولفت إلى أن ذلك دفع المضيفة (لم يذكر اسمها) لإنشاء الملجأ الآمن، وهو يأوي حاليا نحو 240 حمارا، وحيوانات عاملة أخرى.

رعاية الحيوانات ودورات تدريبية للطلاب

وأضاف سلعوس، للأناضول: "الجمعية مركزها بريطانيا، وهدفها مساعدة الحيوانات العاملة وتعزيز الرأفة بالحيوانات عموما، ونحن نقدم كافة الخدمات العلاجية البيطرية للمزارعين بشكل مجاني". وأردف: " لدينا طاقم طبي متخصص في العلاج، وآخر مختص بالحوافر".

وأوضح أن "الملجأ يستقبل الحيوانات السائبة ويتبناها مدى الحياة، ويضع لكل حيوان اسما وشريحة تعريفية تحت الجلد، ويتابعه بالتطعيمات وغير ذلك". كما أشار إلى أن الخدمات تتوزع بين تقديم العلاج لأية كسور أو جروح، وفحص الأسنان والعيون وتقليم الحوافر وغير ذلك.

(الأناضول)

ولفت البيطري الفلسطيني إلى أن الجمعية تقدم دورات تعليمية لطلبة المدارس، لتعزيز ثقافة الرأفة والرحمة بالحيوانات، وخاصة الحمار. وتابع: "كما نقدم دورات تثقيفية للمزارعين حول نظام الأكل والشرب والعمل بالنسبة للحمار وإدارة المزارع، من خلال محاضرات ونشرات توعوية، حتى نخفف نسبة الإصابات والأمراض قدر الإمكان".

غالبية مشاكل الحيوانات ناتجة عن قلة الاهتمام

كما ذكر البيطري الفلسطيني، أن نسبة 80 بالمئة من المشاكل التي تواجه الحيوانات العاملة تكون إدارية، من قلة اهتمام وغير ذلك، والنسبة المتبقية هي مشاكل بيطرية.

وأشار إلى أن العشرات من الحمير تلقت الرعاية الخاصة بها داخل الملجأ بنابلس، ثم جرى تسليمها لأحد المزارعين لينتفع منها، وفق نظام التبني في الجميعة، وبشرط مواصلة رعايتها والعناية بها في مختلف الظروف.

وتنظم طواقم الجمعية جولات بشكل دوري، في الضفة الغربية، من الشمال إلى الجنوب، من خلال ترتيب مواعيد مع أصحاب الحيوانات العاملة، لتقديم العلاجات والإرشادات، حيث "نقدم خدماتنا بشكل مجاني".

ورغم تراجع الاعتماد على الحمير، في الأعمال الزراعية والتنقل بالأراضي الفلسطينية، إلا أن الأمر لا يخلو من اقتناء مزارعين لها، لإنجاز أعمالهم اليومية.

وفي فترة عملية "السور الواقي" التي نفذتها إسرائيل بالضفة عام 2002، زادت نسبة الاعتماد على الحمير كوسيلة للتنقل وتجاوز الحواجز الإسرائيلية وجر العربات، نتيجة منع الجيش الإسرائيلي المركبات من المرور.

وبلغ عدد الحمير في الأراضي الفلسطينية 16 ألفا و 962، وفق التعداد الزراعي الذي نفذه جهاز الإحصاء الفلسطيني عام 2010.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الحمير
#مستشفى
#نابلس

حوارات

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كندا: تفتيش منزل يشتبه أن الرسالة المُسممة الموجهة لترامب خرجت منه
كندا: تفتيش منزل يشتبه أن الرسالة المُسممة الموجهة لترامب خرجت منه

2020-09-22

الصين: كيف يدرب معهد الحراس الشخصيين طلابه؟
الصين: كيف يدرب معهد الحراس الشخصيين طلابه؟

2020-09-21

حجرات زجاجية في كنائس كندا لاستئناف الصلوات
حجرات زجاجية في كنائس كندا لاستئناف الصلوات

2020-09-20

الأكثر قراءة

يافا: مقتل شاب عربي هو الخامس في عائلته خلال سنوات

يافا: مقتل شاب عربي هو الخامس في عائلته خلال سنوات

2020-09-25
الحكومة الإسرائيليّة تشدّد الإغلاق... بلا هدفٍ عيني

الحكومة الإسرائيليّة تشدّد الإغلاق... بلا هدفٍ عيني

2020-09-25
حرب 73’: جاسوس لإسرائيل بالجيش المصري نقل

حرب 73’: جاسوس لإسرائيل بالجيش المصري نقل "معلومات ذهبية"

2020-09-25
الصحّة الإسرائيلية: أكثر من 8100 مصاب جديد بكورونا الخميس

الصحّة الإسرائيلية: أكثر من 8100 مصاب جديد بكورونا الخميس

2020-09-25
ناشطون: مقتل 3 متظاهرين برصاص الأمن في الجيزة

ناشطون: مقتل 3 متظاهرين برصاص الأمن في الجيزة

2020-09-25