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غوريلا يكسر ذراعي حارسته ويجرح رأسها

تاريخ النشر: 28/09/2020 - 10:33

غوريلا يكسر ذراعي حارسته ويجرح رأسها
(pixabay) توضيحيّة
عرب ٤٨ / أ ف ب

انقض ذكر غوريلا في حديقة حيوانات في مدريد، أمس الأحد، على حارسة جاءت لتنظيف حظيرته وإطعامه، فاهجمها وكسر لها ذراعيها وتسبب لها بجرح في رأسها، وفقًا لما أعلنت إدارة الحديقة وهيئة الإسعاف.

وأوضحت حديقة الحيوانات في بيان أن "الحارسة البالغة السادسة والأربعين كانت تنفّذ الأعمال اليومية الصباحية في منطقة داخلية من الحديقة محميّة بباب ثلاثي، عندما وجدت نفسها وجهًا لوجه مع الغوريلا الذكر مالابو البالغ 29 عامًا".

وأضاف البيان أن "فريق الحديقة تمكّن من إبعاد الحيوان، وبعد ذلك تولّى فريق بيطري تخديره بسهم مهدئ، ثم أعيد الحيوان إلى حظيرته حيث هدأ".

وتحاول الشرطة وإدارة حديقة الحيوانات معرفة كيفية دخول القرد إلى المنطقة المحمية.

وأشارت هيئة الإسعاف في تغريدة إلى أن "الحارسة التي تعمل في الحديقة منذ 19 عامًا ، نُقلت على وجه السرعة إلى المستشفى وهي في حالة حرجة".

وأفادت حديقة الحيوانات بأن حراسًا تولوا تربية مالابو منذ ولادته وهو عادة "قريب ممن يقدمون له الرعاية".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#غوريلا
#إسبانيا
#غوريلا يهاجم حارسته

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